Volkswagen T-Roc Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Volkswagen T-Roc, firmanın yıllardır en sevilen kompakt SUV modellerinden bir tanesi. Peki Volkswagen T-Roc neler sunuyor? Bu otomobilin fiyatı ne kadar? İşte bilmeniz gereken her şey...

Kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncularından Volkswagen T-Roc, piyasaya sürüldüğü ilk günden beni markanın en çok tercih edilen modelleri arasında. Şehir içi kullanıma uygun boyutlarını, uzun yolculuklarda konfor sağlayan teknolojik özelliklerle birleştiren model; keskin hatlara sahip dış tasarımıyla ortaya güçlü bir karakter koyuyor.

Peki Volkswagen T-Roc alınır mı? 1.5 TSI motorun sunduğu performans dengesi, IQ.DRIVE çatısı altında sunulan yarı otonom sürüş özellikleri ve dijitalleşen kokpitiyle bu otomobil neler vadediyor? Gelin Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle sunulan T-Roc hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylıca inceleyelim.

Volkswagen T-Roc dış tasarımı:

Volkswagen T-Roc, sportif ve kendine güvenen bir duruş sergiliyor. Aracın ön ve arka kısmındaki ışık imzaları bu güçlü karakteri pekiştirirken, tüm donanım seviyelerinde LED Farlar, LED Gündüz Sürüş Farları ve Koyu Kırmızı LED Stop Lambaları standart olarak sunuluyor. Style ve R-Line donanımlarında ise aydınlatma performansı, standart sunulan IQ.LIGHT imzalı LED Plus Farlar ile bir üst seviyeye taşınıyor.

Aracın boyutlarına baktığımızda 4.236 mm uzunluk ve 1.819 mm genişlik değerleri, şehir içi manevra kabiliyetini koruduğunu gösteriyor. Kişiselleştirmeyi seven kullanıcılar için Style ve R-Line donanımlarında isteğe bağlı "Black Style" tasarım paketi sunuluyor. Bu paketle birlikte tavan rayları, yan aynalar ve 18 inç jantlar gibi detaylar siyaha bürünerek araca daha agresif bir görünüm kazandırıyor.

Volkswagen T-Roc iç tasarımı:

T-Roc’un iç mekânı, dijitalleşme ve konforu merkeze alıyor. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda sizi karşılayan Dijital Gösterge Paneli (Digital Cockpit), tüm donanım seviyelerinde standart olarak geliyor. Giriş seviyesinde 8 inç boyutunda olan bu ekran, opsiyonel olarak "Digital Cockpit Pro" ile 10.25 inç boyutuna yükseltilebiliyor ve navigasyon haritası gibi detayları doğrudan gözünüzün önüne getiriyor. Ayrıca orta konsolda yer alan 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, kablosuz App-Connect desteğiyle telefonunuzu kolayca araca entegre etmenizi sağlıyor.

Konfor tarafında ise T-Roc oldukça iddialı seçeneklere sahip. Style donanımından itibaren isteğe bağlı olarak sunulan ErgoActive koltuklar, elektrikli bel desteği ve masaj fonksiyonu ile uzun yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Bagaj hacmi 445 litre olan araçta, elleriniz doluyken bagajı ayak hareketiyle açmanızı sağlayan "Easy Open/Close" özelliği de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Volkswagen T-Roc donanım seçenekleri:

Volkswagen T-Roc, ülkemizde Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Life: Giriş seviyesi olan bu pakette 8 inç Dijital Gösterge Paneli, LED Farlar, Park Asistanı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon standart olarak yer alıyor.

Giriş seviyesi olan bu pakette 8 inç Dijital Gösterge Paneli, LED Farlar, Park Asistanı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon standart olarak yer alıyor. Style: Konfor odaklı bu donanımda ise LED Plus Farlar, ArtVelours döşeme, ambiyans aydınlatma, 17 inç Johannesburg jantlar ve geri görüş kamerası standart donanım listesine ekleniyor.

Konfor odaklı bu donanımda ise LED Plus Farlar, ArtVelours döşeme, ambiyans aydınlatma, 17 inç Johannesburg jantlar ve geri görüş kamerası standart donanım listesine ekleniyor. R-Line: Serinin en sportif üyesi olan R-Line; R logolu spor koltuklar, paslanmaz çelik pedallar, R logolu spor deri direksiyon, panoramik cam tavan ve sportif dış gövde kitiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Volkswagen T-Roc sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

T-Roc, Volkswagen'in IQ.DRIVE çatısı altında topladığı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Standart olarak sunulan Ön Bölge Asistanı "Front Assist", yayaları ve araçları algılayarak acil durumlarda otomatik frenleme yapabiliyor. Yine standart olan Şerit Takip Asistanı "Lane Assist", aracın şeritte kalmasına yardımcı oluyor.

Uzun yolculukları sevenler için opsiyonel olarak sunulan "Travel Assist" (Yarı Otonom Sürüş Asistanı), adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanını birleştirerek direksiyon, gaz ve fren kontrolünü belirli sınırlar dahilinde devralıyor. Ayrıca park etme konusunda endişe yaşayanlar için standart sunulan "Park Assist", uygun park yerini tespit edip direksiyon kontrolünü tamamen devralarak aracı otomatik olarak park edebiliyor.

Volkswagen T-Roc performansı:

Volkswagen T-Roc, performans ve verimliliği dengeleyen tek bir motor seçeneğiyle geliyor. Kaputun altında görev yapan 4 silindirli 1.5 TSI benzinli motor, 150 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu üniteye, sarsıntsız vites geçişleriyle bilinen 7 ileri DSG şanzıman eşlik ediyor.

Performans verilerine bakıldığında T-Roc, 0'dan 100 km/s hıza 8,4 saniyede ulaşıyor ve maksimum 207 km/s hız yapabiliyor. Yakıt tüketimi konusunda da makul değerler sunan model, WLTP standartlarına göre birleşik kullanımda 100 kilometrede ortalama 6,1 - 6,3 litre yakıt tüketiyor.

Volkswagen T-Roc fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.384.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.820.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.141.000 TL

Volkswagen T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.600 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 66.620 TL Life, Style, R-Line

Volkswagen T-Roc avantajları:

Zengin Standart Donanım: Giriş paketi olan Life donanımında bile LED farlar, Dijital Gösterge Paneli, Park Asistanı ve Otomatik Klima "Climatronic" standart olarak sunuluyor.

Giriş paketi olan Life donanımında bile LED farlar, Dijital Gösterge Paneli, Park Asistanı ve Otomatik Klima "Climatronic" standart olarak sunuluyor. Gelişmiş Güvenlik: Front Assist, Lane Assist ve Acil Durum Çağrı Servisi "e-Call" gibi hayati güvenlik donanımlarının tüm modellerde standart olması büyük bir artı.

Front Assist, Lane Assist ve Acil Durum Çağrı Servisi "e-Call" gibi hayati güvenlik donanımlarının tüm modellerde standart olması büyük bir artı. Sportif ve Özelleştirilebilir Tasarım: Black Style paketi ve R-Line donanımı ile segmentindeki en sportif görünen seçeneklerden biri haline gelebiliyor.

Black Style paketi ve R-Line donanımı ile segmentindeki en sportif görünen seçeneklerden biri haline gelebiliyor. Performanslı Motor: 1.5 TSI 150 PS motor, 8,4 saniyelik 0-100 değeriyle hem şehir içinde hem de otoyolda yeterli performans sağlıyor.

Volkswagen T-Roc dezavantajları:

Bazı Donanımların Opsiyonel Olması: Sürüş konforunu artıran Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Yarı Otonom Sürüş (Travel Assist) gibi özellikler, teknolojik altyapı olmasına rağmen opsiyonel olarak sunuluyor veya üst paketlerde bulunuyor.

Sürüş konforunu artıran Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Yarı Otonom Sürüş (Travel Assist) gibi özellikler, teknolojik altyapı olmasına rağmen opsiyonel olarak sunuluyor veya üst paketlerde bulunuyor. Manuel El Freni Yok: Geleneksel sürüşü sevenler için eksi olabilir, araç sadece Elektro-Mekanik Park Freni ile geliyor (Bu durum teknolojik bir artı olsa da bazı kullanıcılar için alışkanlık değişimi gerektiriyor).

Volkswagen T-Roc alınır mı?

Volkswagen T-Roc; özellikle dijital teknolojilere önem veren, şehir içinde kompakt boyutlar arayan ama performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için çok güçlü bir aday. Standart güvenlik donanımlarının zenginliği ve kendini kanıtlamış 1.5 TSI motoru, onu "garantici" bir tercih hâline getiriyor.

Eğer bütçeniz elveriyorsa Style veya R-Line donanımlarını tercih etmek, aracın sunduğu LED Plus farlar ve premium koltuk seçeneklerinden faydalanmanızı sağlayarak deneyimi üst seviyeye taşıyacaktır. Ancak Life donanımı da sunduğu standart dijital kokpit ve park asistanı ile kesinlikle boş bir araç değil.

Peki siz Volkswagen T-Roc ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz...