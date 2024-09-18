Telefonların veya diğer elektronik cihazların patladığı haberlere bazen denk geliyoruz. Peki elektronik cihazlar uzaktan patlatılabilir mi? Hack’leyerek böyle bir şeyi yapmak mümkün mü?

ABC News'e göre Mossad istihbarat teşkilatı, Hizbullah'ın iletişim cihazlarını örgüte teslim edilmeden önce ele geçirdi ve cihazların bataryalarına bir miktar "PETN" adı verilen yüksek patlayıcı madde yerleştirdi. Sonrasında bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

Bu olay, akıllara şu soruyu getirdi? Elektronik cihazlar, en önemlisi telefon uzaktan patlatılabilir mi?

Telefonlar uzaktan patlatılabilir mi?

Evet patlatılabilir ancak bu, epey zor bir şey. Yine de belli yöntemleri var. Bunlardan en yaygını, batarya kontrolü. Birçoğumuzun bildiği üzere telefonlarımızda lityum-iyon bataryalar var ve bu bataryalar fazla ısınırsa patlamalara sebep olabiliyor.

Bir hacker, pilin şarj denetleyicisine erişerek telefonun devamlı şarj olup fazla ısınmasını sağlayabilir veya telefonun fazla enerji harcaması için fazla enerji tüketen işlemleri (yoğun CPU kullanımı, arka planda video oynatma vb.) tetikleyebilir.

Bunlara ek olarak, "firmware"e (bataryanın veya işlemcinin çalışmasını yöneten yazılım) müdahale ederek cihazın performansını etkileyerek fazla yükleme yapabilirler ancak bu da ileri düzey bilgi ve profesyonellilk gerektirir.

Günümüzdeki telefonlar bunların önüne geçmek için özel güvenlik yazılımlarına sahip olduğundan böyle bir patlatmayı yapmanın pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Mesela iPhone kullanıyorsanız fark etmişsinizdir, telefonunuzu şarjda kullandığınızda fazla ısınırsa, şarj işlemi durduruluyor ve cihazın normal sıcaklığa döndüğünde şarj olmaya devam edeceğine dair bir bildirim gönderiyor.

Telefonu patlatmanın tek yolu, uzaktan ısınmasını sağlamak değil.

Uzaktan müdahalelerin yanı sıra fiziksel müdahaleler de var. Örneğin bataryaya olması gerektiğinden fazla voltaj gönderen ya da kısa devreye yol açan bir şarj aleti verilebilir.

Buna ek olarak, telefonun ya da herhangi bir elektronik cihazın içine, bir devre yerleştirerek bataryanın patlamasına sebep olabilir.

Özetlemek gerekirse evet, telefonlar uzaktan hack’lenerek patlatılabilir ancak o aşamaya gelene kadar pek çok güvenlik önlemi var. Bu yüzden böyle bir şeyin yapılabilmesi epey zor.

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