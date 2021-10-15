Ak Parti tarafından duyurulan elektronik oy sistemi çok tepki çekti. Twitter kullanıcıları tarafından yapılan dijital seçim yorumlarını bir araya getirdik.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Seçim ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Ak Parti tarafından yürütülen yasa çalışması kapsamında oy kullanma yönteminin değişebileceği duyurulmuştu. Yetkililer zarfla kullanılan oy sisteminin değişerek elektronik oy yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etti. Elektronik oy sistemi önümüzdeki seçimlerde yürürlülüğe girmese de önümüzdeki zarflı sisteme bir alternatif getirilebileceği düşünülüyor.

Oy kullanma yöntemleri üzerinde yapılacak değişikliklerin duyurulması insanlar tarafından birçok tepki aldı. Dijital seçimin yapılmasını doğru bulanlar kadar yanlış bulanlar da var. Biz de sizler içim sosyal medyada elektronik seçim hakkında yapılan yorumları derledik.

İşte elektronik seçim haberine gelen tepkiler;