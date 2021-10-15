Çipli Kimlik Kartıyla Elektronik Oy Sistemi Planlanıyor

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği ile ilgili çalışmasını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP), 2023 seçimlerinde teknolojik gelişmelere göre oy verme sisteminin gözden geçirilmesi tartışılıyor. Oy pusulalarının konulduğu zarfın kaldırılması da planlanıyor.

AKP'li bir kaynağın, "Türkiye oy zarfı kullanan iki ülkeden birisi. Bu, birçok soruna yol açıyor. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na da, muhalefete de önermeyi düşünüyoruz" söylediği öne sürüldü. Buna göre konu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine de getirilecek.

2023 seçimlerine yetişmese de, ilerleyen yıllarda "elektronik oy kullanma" ve çipli kimlik kartlarına tamamen geçildiğinde "parmak iziyle oy kullanma" seçenekleri değerlendirilebilir.

Pek çok ülkede elektronik ortamda oy kullanılıyor fakat bu sistem şimdilik Türkiye için uzak bir seçenek olarak görülüyor.

Bazı firmaların AKP'ye ulaşarak elektronik oy kullanımına olanak tanıtan cihazlarla ilgili sunum yaptığı belirtildi fakat bu sitemin en azından şu an için eğitim düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde kullanıma uygun olduğu dile getiriliyor.

Sistemi kullanmanın yeterince basit olmaması sebebiyle, şu an için bu uygulamaya sıcak bakılmıyor. Cihazın kullanımında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle "oy zayiatının" olacağı düşünülüyor.

Düşünülen bir diğer teknolojik seçenek ise "çipli kimlik kartına" tamamen geçildiğinde parmak izi ile oy kullanmak.

Henüz çipli kimlik kartına geçişin yeterli oranda olmaması nedeniyle, bu yöntemin 2023 seçimlerine yetişemeyeceği öngörülüyor. Her sandıkta kişilerin parmak izini okuyabilen bir cihaz yerleştirilmesi planlanıyor. Parmak izi okutulduğunda, seçmen oy pusulasını alabilecek ve bu parmak izinin kimlik kartındaki parmak iziyle uyuşup uyuşmadığı da kontrol edilebilecek.

Parmak izi, kimlik kartıyla uyuşanlar ancak oy pusulası çıktısı alabilecek ve kabine giderek oyunu kullanabilecek. Bu yöntemle, mükerrer oy kullanımı, "pusula çalınması" gibi sakıncaların da ortadan kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Üzerinde durulan en önemli değişiklik ise oy zarfı yerine sadece pusulayla oy kullanma seçeneği.

Bu seçeneğin hayata geçmesiyle birlikte "mühürsüz oy" tartışmalarının da biteceği düşünülüyor. Türkiye dışında zarf kullanan çok az ülke olduğu gerekçesiyle, oy pusulalarının zarfa konulmadan, tercih yapıldıktan sonra, oy gizliliğini sağlayacak şekilde katlanıp, sandığa atılması önerisinin YSK gündemine getirilmesi düşünülüyor.

Zarfsız oy kullanmak için yasa değişikliği için Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa'da değişiklik yapılması gerekiyor. Bu konuda muhalefetin de destek vermesi halinde, Seçim Yasası değişikliğine bu düzenlemenin de konulmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.