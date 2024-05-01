ABD’de yapılan bir araştırma, elektronik sigarayla ilgili endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. Düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında normalden çok daha fazla uranyum ve kurşun tespit edildi.

Vape olarak da bilinen elektronik sigaralar günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu cihazlar, normal sigaradan daha az zararlı olsalar da tamamen güvenli değiller ve insan vücudunda problemlere yol açabiliyorlar. Yeni bir araştırma da bunu destekliyor.

ABD’de bulunan Nebraska Üniversitesinden araştırmacılar, elektronik sigara içen gençleri inceledi. Sonuçlarda, düzenli olarak içen gençlerin vücutlarının potansiyel olarak toksik metallere maruz kalabileceği ortaya çıktı. Bulgular BMJ Journals’daki Tobacco Control üzerinden yayımlandı.

İdrarlarında endişe verici düzeyde uranyum ve kurşun tespit edildi

Bilim insanları, çalışmalarında yaşları 13 ila 17 arasında değişen kişileri inceledi. Bu çocuklar, günde en az 8 kez elektronik sigara kullanıyordu. Sonuçlarda, idrarlarında seviyesi endişe verici olan kurşun ve uranyuma rastlandı. Öyle ki kurşun seviyesi, ara sıra elektronik sigara içenlere kıyasla %30 daha fazlaydı. Uranyum ise iki kat daha yüksekti.

Bunun yanı sıra elektronik sigara türlerinin de bu durumu etkilediği görüldü. Mentol veya nane yerine daha tatlı aromaları tercih edenlerin uranyum seviyeleri diğerlerine kıyasla daha yüksekti. Çalışmaya, hiç elektronik sigara kullanmayan bir kontrol grubunun dahil edilmediğini belirtelim. Bunun yerine 200 adet kullanan kişi yer aldı.

Araştırmacılar, bu cihazların kesin olarak toksik metal birikimine neden olduğunu göstermediğini, hâlen daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Fakat yine de endişe verici olduğunu söylememiz mümkün çünkü kurşun ve uranyum insan sağlığına ciddi zararlar verebiliyorlar. Ayrıca daha önceki birkaç farklı analizde de vücut sıvılarında toksik metal işaretleri görülmüştü. Bu da onları destekler nitelikte.

Elektronik sigaraları çoğu kişi normal sigarayı bırakmak için kullansa da bu tarz araştırmalar pek de farkı olmadığını, özellikle de genç yaşta tüketenlerde sağlığa ciddi zararlı olabileceğini ortaya koyuyor. Yani bu cihazlardan da uzak durmak gerek. İlerleyen zamanlarda gelecek araştırmalarda zararlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz.