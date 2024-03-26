ABD'de yaşamını sürdüren Karlee Ozkurt isimli bir kadın, elektronik sigara yüzünden iki kez akciğer sönmesi geçirdiğini anlattı. Genç kadın, akciğerinde kalıcı hasar oluştuğunu söyledi.

Son dönemlerde yeniden gündeme gelen elektronik sigaraların o kadar da masum olmadığını gözler önüne seren bir olay yaşandı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Karlee Ozkurt isimli bir genç kız, elektronik sigara yüzünden iki kez akciğer sönmesi geçirdiğini açıkladı. 15 yaşından beri elektronik sigara kullandığını söyleyen genç kız, elektronik sigaranın bırakılması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Elektronik sigaranın vücuda olan etkileri oldukça sinsi bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Çünkü Karlee Ozkurt, ilk kez Kasım 2021'de akciğerinin söndüğünün ancak bunun farkına bile varamadığını söylüyor. Hatta genç kız, olayın üstüne düşmeyerek 2 gün boyunca normal hayatını sürdürmüş. Sırtındaki ağrıya dayanamayan Ozkurt, doktora gittiğinde sağ akciğerinin söndüğünü öğreniyor.

Rahatsızlık, bir yıl sonra tekrarladı

Karlee Ozkurt, SWNS Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ilk seferinde iğne ve şırıngalarla akciğerinin yeniden şişirildiğini ancak bundan tam bir yıl sonra aynı sorunu tekrar yaşadığını ifade etti. Bu kez elini çabuk tutan genç kız, sağlığına kavuşmak için ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalmış. Üstelik Ozkurt'un tamamen sağlığına kavuşup kavuşmadığı da bilinmiyor çünkü akciğerinde kalıcı hasar oluşan genç kızın, buna ne kadar dayanacağı belli değil.

Karlee Ozkurt, elektronik sigara ile nasıl tanıştığını da anlattı. Yaptığı açıklamaya göre elektronik sigara bağımlılığı, aslında özentilikle başlamış. Bulunduğu okulda kendinden büyük olanların elektronik sigara içtiğini gören genç kız, o dönemler 15 yaşında olmasına rağmen elektronik sigara kullanmaya başlamış. Bunun normal sigaradan daha az zararlı olacağını düşünen Ozkurt, şimdilerdeyse çok pişman.

Elektronik sigaralar, genelde normal sigaralardan daha az zararlı olarak görülüyor. Ancak yaşanan gelişmeler, bu yaklaşımın çok da doğru olmadığını gözler önüne seriyor. Çünkü hatırlayan okurlarımız vardır; elektronik sigara kullanan kişilerin yakalandığı "EVALI" isimli bir hastalık, kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düştü. Hâl böyle olunca sigaranın her türlüsünün çok zararlı olduğu da aslında ispatlanmış oldu...

EVALI hastalığı ile ilgili detaylı bilgi için: