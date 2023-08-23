ElevenLabs'in metinleri sese dönüştüremeye yarayan yapay zekâ aracı beta sürümden çıkarak genel kullanıma sunuldu. Üstelik artık aralarında Türkçenin de olduğu 30 civarı dile destek veren yapay zekâ aracı, bir kişiye ait sesin kopyalanmasına da imkan tanıyor.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızı büyük oranda etkilemeye başladı. Bu bağlamda; artık yapay zekâ aracılığıyla metinler yazdırabiliyor, benzersiz resimler çizdirebiliyor ve hatta kendi sohbet botlarımızı bile oluşturabiliyoruz. Ancak yapay zekânın bunlardan ibaret olmayacağı şimdiden belli.

Geçtiğimiz yıldan beri yapay zekâ tabanlı ses oluşturma teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdüren ElevenLabs, bugün önemli bir açıklama yaptı. Şirket, uzunca bir süredir beta sürüm kapsamında kullanıcılara sunduğu "Generative Voice AI" isimli yapay zekâ aracını beta kapsamdan çıkardı. Kararlı sürüm, çok önemli yeniliklerle geldi. Öyle ki Generative Voice AI, artık aralarında Türkçenin de olduğu yaklaşık 30 dil için destek vermeye başladı.

Yazdığınız bir metni, yapay zekâ sayesinde Türkçe seslendirtebileceksiniz!

Oldukça basit bir kullanıcı arayüzü sunan Generative Voice AI'nin internet sitesine ulaştığınız zaman, herhangi bir metin yazmanız ve onlarca ses arasından bir tanesini seçmeniz yeterli. Bu metin, yapay zekâ tarafından sesli hale getiriliyor. Generative Voice AI'de hazır ses tonlarını kullanabileceğiniz gibi, isterseniz belirli bir ödeme karşılığında ücretli paket satın alıp, herhangi birisinin sesini de klonlayabilirsiniz.

Metinleri ses haline getiren yapay zekâ etkileyici olsa da her zaman iyi işler için kullanılmıyor. Bunun en basit örneklerinden bir tanesini daha geçtiğimiz günlerde gördük. Bir dolandırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek insanları dolandırmaya çalıştı ve MİT tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Tabi bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Ayrıca, bu tür teknolojilerin sinema sektöründeki dublaj sanatçılarını etkileyeceği de aşikâr...

Generative Voice AI'yi denemek isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.