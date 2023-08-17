Yapay zekâyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden ve çıkar elde etmeye çalışan bir kişi MİT tarafından yakalandı.

Üretken yapay zekâ teknolojileri artık kendi sesinizi bir başkasının sesine tüm vurgularıyla neredeyse aynı olacak şekilde dönüştürebiliyor. Bu teknoloji şu anda çoğunlukla eğlence ve içerik üretimi amacıyla kullanılıyor olsa da elbette kötü amaçlı kişiler için de büyük bir silah. Bugün, bunun bir örneği de ortaya çıktı.

Yapay zekâ yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayan ve çıkar sağlamaya çalışan bir kişi tespit edildi. Kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandı.

Yabancı kişiler üzerine kayıtlı 10’dan fazla telefon numarasından aramalar yapıyordu:

Söz konusu kişinin kimliği ve kullandığı yöntem kapsamlı bir şekilde paylaşılmadı. Ancak paylaşılan sınırlı bilgilere göre dolandırıcı, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldığı 10’dan fazla GSM hattından aramalar yapıyor, taklit ses ile çıkar elde etmeye çalışıyordu.

Olayın fark edilmesinin ardından MİT’in siber güvenlik birimleri devreye girdi ve hassas bir çalışma ile kişinin kısa sürede yakalandığı paylaşıldı. Dolandırıcı, yakalandıktan sonra emniyet birimlerine teslim edildi.

Bu olayla birlikte vatandaşlara bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.