ElevenLabs, Studio 3.0 Yapay Zekâ Aracını Tanıttı

Elevenlabs, yeni Studio 3.0 yapay zekâ aracını tanıttı. Studio 3.0, en iyi yapay zekâ ses modellerini tek bir editörde bir araya getiriyor.

Metinden konuşmaya çevirme, yapay zekâ ses üretimi gibi özellikleriyle ses konusunda dünyanın en önde gelen yapay zekâ araçlarından olan Elevenlabs, yepyeni bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirket, Studio 3.0 ismi verilen yeni yapay zekâ aracını geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı.

Studio 3.0 modeli, özellikle içerik üreticilerine odaklanan bir editör olarak geliyor. Elevenlabs’in söylediğine göre** en iyi yapay zekâ ses modellerini tek bir editörde** bir araya getiriyor. Video üreticileri, podcast sunucuları, sesli kitapla uğraşanlar en çok bu araçtan yararlanacak.

Elevenlabs Studio 3.0 nasıl özelliklere sahip?

32'den fazla dil desteği

10 binden fazla ses içeren seslendirme

Müzik oluşturma

Ses izolasyonu

Konuşma düzeltme

Ses değiştirme

Ses efektleri

Otomatik altyazı

Kullanıcılar, Studio 3.0 yapay zekâ aracını Elevenlabs üzerinden ücretsiz deneyebilecek ancak deneme sonrasında ücretli hâle gelecek. Yeni yapay zekâ aracında dikkat çeken birçok farklı özellik var. Tüm bu özellikler, kullanıcıların içeriklerine ses konusunda büyük katkı sağlayacak ve ekstra bir insan gereksinimini ortadan kaldıracak.

Artık yeni seslendirmeler eklenebilecek. Studio 3.0’da gerçekçi aksanlar, karakter sesleri, profesyonel anlatım gibi 10 binden fazla ses arasından seçim yapıp içeriğinize kolayca seslendirme ekleyebileceksiniz. Ayrıca Eleven Music’i kullanarak yapay zekâyla içeriğinize özel olarak hazırlanmış müzikler yaratabileceksiniz ve Studio ile otomatik olarak bu müzikleri içeriğinize ekleyebileceksiniz.

Özel ses efektleri de Studio 3.0’da yer alıyor. İçeriğinizi komutla tanımlayabileceğiniz herhangi bir ses efektiyle zenginleştirme imkânına sahip olacaksınız. Buna ek olarak konuşma düzeltme özelliği, gürültüleri azaltan ses izolatörü, tek tıklamayla altyazı oluşturma, 32’den fazla dil desteği gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca API üzerinden erişime açık olduğunu da ekleyelim. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz.