Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ElevenLabs, Studio 3.0 Yapay Zekâ Aracını Tanıttı

Elevenlabs, yeni Studio 3.0 yapay zekâ aracını tanıttı. Studio 3.0, en iyi yapay zekâ ses modellerini tek bir editörde bir araya getiriyor.

ElevenLabs, Studio 3.0 Yapay Zekâ Aracını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Metinden konuşmaya çevirme, yapay zekâ ses üretimi gibi özellikleriyle ses konusunda dünyanın en önde gelen yapay zekâ araçlarından olan Elevenlabs, yepyeni bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirket, Studio 3.0 ismi verilen yeni yapay zekâ aracını geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı.

Studio 3.0 modeli, özellikle içerik üreticilerine odaklanan bir editör olarak geliyor. Elevenlabs’in söylediğine göre** en iyi yapay zekâ ses modellerini tek bir editörde** bir araya getiriyor. Video üreticileri, podcast sunucuları, sesli kitapla uğraşanlar en çok bu araçtan yararlanacak.

Elevenlabs Studio 3.0 nasıl özelliklere sahip?

  • 32'den fazla dil desteği
  • 10 binden fazla ses içeren seslendirme
  • Müzik oluşturma
  • Ses izolasyonu
  • Konuşma düzeltme
  • Ses değiştirme
  • Ses efektleri
  • Otomatik altyazı

Kullanıcılar, Studio 3.0 yapay zekâ aracını Elevenlabs üzerinden ücretsiz deneyebilecek ancak deneme sonrasında ücretli hâle gelecek. Yeni yapay zekâ aracında dikkat çeken birçok farklı özellik var. Tüm bu özellikler, kullanıcıların içeriklerine ses konusunda büyük katkı sağlayacak ve ekstra bir insan gereksinimini ortadan kaldıracak.

Artık yeni seslendirmeler eklenebilecek. Studio 3.0’da gerçekçi aksanlar, karakter sesleri, profesyonel anlatım gibi 10 binden fazla ses arasından seçim yapıp içeriğinize kolayca seslendirme ekleyebileceksiniz. Ayrıca Eleven Music’i kullanarak yapay zekâyla içeriğinize özel olarak hazırlanmış müzikler yaratabileceksiniz ve Studio ile otomatik olarak bu müzikleri içeriğinize ekleyebileceksiniz.

effe

Özel ses efektleri de Studio 3.0’da yer alıyor. İçeriğinizi komutla tanımlayabileceğiniz herhangi bir ses efektiyle zenginleştirme imkânına sahip olacaksınız. Buna ek olarak konuşma düzeltme özelliği, gürültüleri azaltan ses izolatörü, tek tıklamayla altyazı oluşturma, 32’den fazla dil desteği gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca API üzerinden erişime açık olduğunu da ekleyelim. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim