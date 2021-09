Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood, katıldığı bir podcast programında favori Yüzüklerin Efendisi filminin hangisi olduğunu açıkladı. Wood, filmin neden favorisi olduğunu da anlattı.

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi bundan 20 yıl önce vizyona girdi. Aradan geçen 20 yıl boyunca güncelliğini koruyan ve her izlendiğinde aynı etkiyi yaratmayı başaran seri, son dönemde Amazon Prime'da karşımıza çıkmaya hazırlanan yeni dizisi ile de gündemde. Ancak filmler de kendine her daim gündemde bir yer ayırtmayı başarıyor.

Özellikle serinin hayranları için serinin en sevilen filmini seçmek oldukça zor bir görev. Ekipte yer almış ve unutulmaz karakterlere hayat vermiş oyuncular için ise çok daha zor olmalı. Hayat verdiği Frodo karakteriyle milyonların sevgisini toplayan Elijah Wood, katıldığı bir podcast programında bu konuya da değindi.

Wood'un favorisi: Yüzük Kardeşliği

Katıldığı ReelBlend isimli podcast programında Yüzüklerin Efendisi serisinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Wood, açıklamasında ''Yüzük Kardeşliği'nin (The Fellowship of the Ring) çekimlerinin verdiği his ekip etkileşimi nedeniyle hep olağanüstüydü. Benim açımdan özellikle birlik içinde 4 Hobbit olarak vakit geçirmek çok güzeldi ve birbirimize çok yakındık. Viggo (Mortensen), Sean Bean ve Orlando'yla (Bloom) birlikte olmak ve bir bütün olarak birlikte çalıştığımız sekanslar da her zaman heyecan vericiydi. Ama evet senin gibi ben de Yüzük Kardeşliği'ne film olarak özel bir sevgi besliyorum. Bu dostlukta, paylaştıkları bağda, sonra ikiye ayrılan ve İki Kule'den itibaren bambaşka şeyler haline gelen yolculuğun başlangıcında bir şeyler var. Yüzük Kardeşliği'nde gerçekten büyülü bir şeyler var ve evet üç film arasındaki favorim olmaya devam ediyor'' ifadelerini kullanarak serinin ilk filminin favorisi olduğunu söyledi.

Yeni dizi 2022'de:

Yüzüklerin Efendisi evrenini yeniden izleyebileceğimiz, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinden binlerce yıl önceyi; Orta Dünya'nın ikinci çağını anlatacak olan yeni dizi, Eylül 2022'de Amazon Prime'da izleyicisi ile buluşacak.