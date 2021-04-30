Yüzüklerin Efendisi serisini herkes hayatında bir kere de olsa duymuştur. Türü sevmeyen insanların bile hikayesi hakkında bilgi sahibi olduğu film, adını dünya üzerinde duyuran nadir yapımlardan. Gelin devasa serinin sinema üzerindeki etkilerine ve benzer filmlerini nasıl etkilediğine birlikte bakalım.

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin bu kadar başarılı bir üçleme olmasının bir diğer sebebi mekanların gerçekçiliği. Neredeyse kitabı okuduğumuzda aklımıza gelen her ayrıntıyı film serilerinde de görülmesi, filmi başarılı yapan başka bir detay. Yüzüklerin Efendisi serisi, Yeni Zelanda’da, arka arkaya yapılan çekimlerle 274 günden fazla sürdü. Seride hikayenin tek bir karakter odak noktası yerine birden çok karakterin perspektifinden anlatılması, grubun arasındaki bağı ve Yüzük Kardeşliği’nin kardeşlik temasını ekrana oldukça başarılı bir şekilde aktarıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisi için yapılan filmler, serinin hayranlarını oldukça tatmin etmekle kalmayıp, beklentilerinin çok daha ötesine geçti. Filmlerin yönetmeni Peter Jackson, seri için “Bu filmleri Yüzüklerin Efendisi olarak düşünmemelisiniz. Yüzüklerin Efendisi şimdiye kadar yazılmış en büyük hikayelerden biridir ve öyle kalacaktır. Herhangi bir film, kitabın yalnıcaz bir yorumu olur.” açıklamasını yaparak, film serisine bağlılığını da sevenlerine göstermiş oldu.

Böylesine büyük bir seri ve peşinde getirdiği büyük prodüksiyonlu film serisi Yüzüklerin Efendisi, elbette ki sinema tarihinde bir şeyler değiştirecekti. İşte Yüzüklerin Efendisi’nin dolaylı da olsa değiştirdikleri.

Sinemada fantastik yapımlara öncü oldu

Peter Jackson’ın Tolkien üçlemesi, fantasik edebiyatı sinemalara ve ana akıma büyük şekilde kazandırdı. Filmde yer alan orklar, büyücüler ve elfler, filmlerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra adeta moda oldu. Filmlerin kazandığı büyük gişe rakamları, fantastik edebiyat severlerin aslında ne kadar fazla olduğunu göstererek, bir sonraki fantastik filmlere de yol açmış oldu.

Büyük görsel efekt atlaması yarattı: Efektlerle etkileyici hikayeler anlatmanın yolunu açtı

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’de Gollum’un ortaya çıkmasından itibaren kullanılan CG efektleri, sinema tarihinde devrim yarattı. Yüzüklerin Efendisi’nde kullanılan mocap, modern dijital efektlerde yeniliğe yol açtığı gibi, diğer filmlerde de kullanımının yaygınlaşmasını sağladı. Gollum’u oynayan Andy Serkis, tüm filmi tek parça bir kıyafet giyerek oynadı. Bu yöntem günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.

Milyonları kitap kurdu yaptı

Yüzüklerin Efendisi, sinemalara uyarlanmaya karar verildiğinde, Peter Jackson aslında iki film çekmeyi planlıyordu. New Line başkanı Bob Shaye’nin önerisi üzerine her kitap başına bir film çekmeye karar veren Jackson, film serisi ile Yüzüklerin Efendisi’ni, kitapları duymayan ya da okumayan fantastik severlere tanıtmış oldu.

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Hollywood'a her şeyin filmi olabileceğinin dersini verdi:

1954’te yazılan ancak sinemalara 2001 yılında varan Yüzüklerin Efendisi, gişede sağladığı başarıyla, teknolojinin artık hayal edilen her şeyi ekrana taşıyabileceğini gösterdi. İzleyenlere ve film yapımcılarına hiçbir şeyin kanıtlanamaz olmadığını gösteren film sayesinde bugün Watchmen, Cloud Atlas, Life of Pi ve Ender’s Game gibi filmleri izleyebiliyoruz.

Yapımcının tek görevinin 'filmlerden para kazanmak' olmadığını gösterdi:

Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü 11 Oscar kazandığında yapımcılar ve izleyiciler arasındaki bağ o kadar güçlüydü ki Peter Jackson, Oscar’ın resmi partisine katılmak yerine TheOneRing.net tarafından hayranlarla düzenlenen partiye katıldı. Böylece izleyicilerin ve hayranların da sevgisini kazanan Jackson, seyirciler ve yapımcılar arasındaki bağın ne kadar güçlü olursa, filmlerin de o kadar başarılı olacağını göstermiş oldu.