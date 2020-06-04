Elite Dangerous: Odyssey Genişleme Paketi Çıkış Tarihi

Elite Dangerous'ın yeni içeriği Odyssey'nin, 2021 yılının ilk yarısında yayınlanacağı açıklandı. Yeni oyunda, atmosferik gezegenlere iniş yapabilme ve buralarda araştırma yapabilme olanağı bulunacak. Yeni özelliklerle birlikte gezegen keşfi ve araştırmaları çok daha özgürce yapılabilecek.

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan uzay uçuşu simülasyon oyunu Elite Dangerous'a yeni bir genişleme paketi geliyor. Bundan önceki oyunlarda uzay gemisini yöneten oyuncu, Samanyolu Galaksisi'nin 1'e 1 ölçekli bir simülasyonunun içinde yeni gezegenleri ve sistemleri keşfetmek için yolculuğa çıkıyordu. Elbette bu oyunlarda da oyuncunun uzayı ve gezegenleri keşfetmesine izin veriliyordu ancak bu keşif, uzay gemilerinin ve araçların içerisiyle sınırlı kalıyordu.

Görünüşe bakılırsa şimdi geliştirici ve yayıncı Frontier Developments, oyunculara uzayı keşfetmenin daha özgür yollarını sunmaya hazırlanıyor. 2021 yılının ilk aylarında piyasaya sürülmesi beklenen genişleme paketi Elite Dangerous: Odyssey'de oyuncular uzay gemileri ve araçlarla yaptıkları araştırmalara ek olarak oyunun tarihinde ilk kez gezegen yüzeyine ayak basarak keşif faaliyetleri yürütebilecekler. Gezegen yüzeyindeki keşiflere siyasi ittifaklar ve savaşlar da dâhil olacak.

İşte Elite Dangerous: Odyssey'nin fragmanı:

Elite Dangerous: Odyssey'de oyuncular, önceki oyunlarda olduğu gibi uzayı bir baştan bir başa özgürce dolaşırken bir yandan da çeşitli araştırma görevleri, siyaset ve gezegen yüzeyinde savaş yürütecekler. Elite Dangerous: Odyssey; Steam, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil sistemlere dair herhangi bir duyuruysa henüz yapılmadı.

Elite Dangerous, önceki oyunlarda oyuncuların kara araçlarıyla gezegenleri araştırmalarını, uzaylılarla iletişim kurmalarını ve çok daha fazlasını sağlıyordu. O zamanlarda bile Frontier, yıllar geçmesine rağmen oyuncuların oyunun tüm gizlerinden yalnızca bir kısmını açığa çıkarabildiklerini iddia ediyordu. Elite Dangerous: Odyssey’nin yürüyerek yapılan keşifleri, bu kapsamda çok daha yeni etkileşimlere kapı aralayacak.

Oyuncular gezegenleri araştırırken bir yandan da yerleşim yerlerini ve karakolları keşfedecek, ittifaklar kurarak oyuncu olmayan karakterlerden (NPC) hizmet temin edecek ve çeşitli karşılaşmalarda diplomasi ya da saldırganlık yollarını kullanacaklar.