Wanda'yı canlandıran Elizabeth Olsen, Variety'ye yaptığı açıklamada film çekimlerinde utandığını paylaştı. Olsen, bu utancın nedenini de açıkladı.

Süper kahraman filmlerinin kamera arkası görüntüleri genellikle yeşil ya da mavi perdeleri ön plana çıkarırken, çekim esnasında oyuncuların neler yaşadıkları nadiren görülüyor. Genellikle efektlerle doldurulan o anlarda oyuncuların neler yaşayabileceğine dair bir açıklama, bugün Marvel’ın Wanda’sından geldi.

Wanda karakterini canlandıran sevilen oyuncu Elizabeth Olsen, Variety’ye yaptığı açıklamada çekimler esnasında Vision’ın öldüğü sahnenin çekimleri hakkında konuştu. Olsen, bu sahne gibi sahneleri canlandırmanın utandırıcı olduğunu, sebepleriyle açıkladı.

Önce sahneyi hatırlayalım:

Elizabeth Olsen’in açıklaması:

“Yani, bu tür şeyleri çekmek çok utanç verici çünkü dünya, sizin bunu yapmanıza bağlı. Bazı doğaçlamalar da yaptık ki o anlarda bunu yapmak zordur. Ama aynı zamanda iyi hissettirdi çünkü o noktada Paul Bettany ve ben gerçekten birbirimizin arkasını kollamıştık. Çektiğimiz son şeylerden biriydi. Bu ritmi biraz doğaçlama yapmamız gerekirse, bir aktör olarak onunla gerçekten rahat hissediyordum. Russoların bize rehberlik etmesiyle onu bulmaya çalışıyorduk. Bittiğinde, büyük bir rahatlama oldu. Günün geri kalanında Brolin'in (Thanos) kaskını takarken kıkırdadığımı hatırlıyorum. Bilmiyorum. Bu filmler çok saçma ama işe yaramaları için hayvan gibi oynaman gerekiyor.

-Utandırıcı olan neydi?

Çünkü sen - [elini uzatırken] şöylesin. Bunu herkesin içinde yapıyorum. Ama enerjiyle bir şeyi durduran bir eliniz var ve sonra sahte bir şey çıkaran başka bir eliniz daha var. Acı verici ve duygusal.”

Süper kahramanları canlandırma çilesi, daha önce The Boys yıldızı tarafından da şöyle gösterilmişti: