Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter’ın çoğunluk hisselerinin Trump’a yakınlığıyla bilinen bir şirket tarafından alındığı iddia edildi. Trump’a karşı tavırlarıyla bilinen Jack Dorsey’in ise görevden alınacağı ifade edildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg News, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter ile ilgili şok eden bir iddiada bulundu. Habere göre Trump’a yakınlığıyla bilinen bir şirket, Twitter’ın çoğunluk hissesini satın aldı ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’i görevden alacak.

Bloomberg News’te yer alan bir habere göre Twitter’ın büyük çoğunluğunu alan kişi, milyarder iş insanlarından bir tanesi olan Paul Singer. Singer, daha önce ABD’deki cumhuriyetçi kanada verdiği maddi desteklerle de biliniyor. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ise Trump’a karşı olumsuz açıklamalarda bulunmuştu.

Trump’a karşı çıkmıştı

Twitter’ın çoğunluk hisselerini aldığı iddia edilen şirketin, Singer’ın kurucusu olduğu Elliott Management olduğu iddia edildi. Singer, Trump aday olduğunda desteklemeyeceğini açıklamış ancak daha sonra Trump’a destek olacağını duyurmuştu.

Twitter, geçtiğimiz ay borsada oldukça iyi bir seyir izlemiş ve 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi başarmıştı. Haberde yer alan iddialara göre Singer, Dorsey’i görevden almak için harekata başladı.

Elliot Management, Jack Dorsey’in yerine ise dört aday gösterdi. Bu dört adaydan kazanının ise gerçekleştirilecek bir seçimle belirleneceği ifade edildi. Adayların kim olduğu ve seçimin ne zaman yapılacağına dair ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Elliot Management’ın Jack Dorsey’i görevden almak istemesinin ardındaysa Dorsey’in performansı olduğu iddia edildi. Farklı girişimlerde bulunan Dorsey’in Twitter’a gereken zamanı ayırmadığı iddia edildi.