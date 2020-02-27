Çinli teknoloji devi Huawei CEO’su Richard Yu, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) çatısı altındaki uygulama mağazası AppGallery’e, çok yakında Facebook, Twitter ve Instagram dahil olmak üzere birçok popüler sosyal medya uygulamasının geleceğini duyurdu.

5G’li yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate Xs için düzenlenen çevrimiçi etkinlikte AppGallery'i büyütme planlarından bahseden Huawei’in CEO’su Richard Yu, Facebook, Twitter ve Instagram dahil olmak üzere dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının yakında kendi uygulama mağazalarında indirilmeye sunulacağını müjdeledi.

Mayıs ayında, ABD hükümeti tarafından kara listeye eklendikten sonra, Google, Facebook ve Twitter dahil ABD’li tüm firmalarla olan ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalan Çinli teknoloji devi, yeni cihazlarına Amerikan menşeli donanımları veya yazılımları dahil edemiyordu. Bu yasağın içinde Google çatısı altındaki hizmetler ve uygulamalar da bulunuyor.

Android’e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Huawei Mobil Servisleri (HMS) adında kendi ekosistemini yaratan Huawei, Google’ın mobil servislerine güçlü bir alternatif olmak istiyor. Aralık ayında Çin’deki geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan gibi pek çok uygulamaya sahip.

Shenzhen merkezli şirketin CEO’su Yu, henüz kesin bir tarihe paylaşmamasına rağmen, Facebook, Twitter ve Instagram gibi tüm dünyanın kullandığı sosyal medya uygulamalarının AppGallery’nin bir parçası olacağını kesin olarak ifade etti.