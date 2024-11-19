Sarı, yeşil, kırmızı… Her hâli de ayrı lezzetli olan elmaların üzerindeki beyaz benekler hiç dikkatinizi çekmiş miydi?

Bu küçük noktaların elma kabuğundan kaynaklandığını düşünseniz de aslında bu, bilinen bir yanlış.

Peki elmaların üstünde yer alan bu beyaz -kimi zaman sarı ya da kahverengi- benekler ne oluyor?

Aslında bu küçük noktacıklar, elmanın çürük olduğunu göstermiyor.

Çoğu insan bu beneklerin olmadığı bir elma tercih ediyor, sebebi ise olgunlaşmış ya da çürümüş olduğu düşüncesi. Oysa bu, çok bilinen bir yanlış. Aksine, bu noktalar, elmanın hayatta kalması için oldukça önemli.

Bilimsel olarak “lenticels” olarak bilinen bu noktaları minik delikler olarak da düşünebilirsiniz. Yani ağaç meyvesinin bir nevi hava almasını sağlayan bir kısım.

Peki bu noktalar tam olarak ne işe yarıyor?

Elmaların çekirdeği tam ortasında ve oldukça büyük bir şekilde görünüyor. Doğal olarak bu noktaları, diğer meyvelerde olduğu gibi bir çekirdek olarak kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü elmaların üzerinde bulunan bu noktalar, çok başka bir amaca hizmet ediyor.

Bu noktalar, elmaların nefes almasını sağlayan küçük deliklerdir. Bu delikler sayesinde elma, karbondioksiti emerek oksijen salabiliyor.

Üstelik buna sahip tek meyve elma da değil. Armut ve patates de aynı “deliklere” sahip. Artık gönül rahatlığıyla çürük olma ihtimallerini düşünmeden tüketebilirsiniz.

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