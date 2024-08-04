Özellikle yeşil elma ya da muz meyvelerini koklamak, kilo vermeniz konusunda size yardımcı olabilecek özelliklere sahip. Peki nasıl?

Yiyeceklerden aldığımız zevki tat alma duyumuz etkilediği kadar diğer duyu organlarımız da etkileyebiliyor. Kulak ve burun bile buna dahil!

Yiyeceklerin kokusu da iştahımızı önemli ölçüde değiştiriyor. Kokusunu sevdiğimiz şeyleri çok daha iştahlı yiyoruz. Buradan yola çıkarak, içeriğimizin konusu olan elma ve muz size bir şeyler çağrıştırmış olmalı. Kilo vermeye nasıl yardımcı olduklarına birlikte bakalım.

Yiyeceklerin kokusu, iştahımızı ciddi oranda azaltabilir.

Nörolojik ve Ortopedik Tıp ve Cerrahi Dergisi tarafından yayımlanan araştırmada, obez hastalara yemeklerden önce yeşil elma koklattılar. Fizyolojik reseptörleri uyaran ve daha küçük porsiyonları yeterli bulmalarını sağlayan kokusu sebebiyle daha fazla kilo verdiler.

Fransa’daki Bourgogne Franche-Comte Üniversitesinde yapılan araştırmada ise her yemekten önce 30 saniye boyunca muz kokusu soluyan katılımcıların kalori tüketimlerinin ortalama 200 azaldığı bulundu. Araştırmacılar, bir muzu koklamanın zihnimizi daaha fazla yiyecek tükettiğimize inanmaya yönlendirebileceği sonucuna vardı.

Tabii ki sadece elma ve muz koklayarak kilo veremezsiniz.

Evet, elma ve muz koklamak kilo verme süreci için etkili olabilir. Yemeklerden önce koklamayı deneyebilirsiniz ancak bu, size sihirli bir şekilde kilo verdirecekleri anlamına gelmez.

Yine de diyet yaparken ek bir araç olarak meyve koklamayı deneyebilirsiniz. Hatta bunu yapmak, sadece kilo vermenizi değil stresinizi azaltmada bile etkili.

Kısacası yemeklerden önce muz veya elma koklamak hem iştahı etkiliyor hem de ruh hâlini iyileştiriyor. Siz de canınız yağlı bir cips istediğinde muz veya elma koklamayı deneyin, bakalım fark oluşacak mı?

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