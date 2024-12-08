Doğa süreçlerinin inanılmaz bir çıktısı olan elmasların doğal yollarla elde edildiğini biliyoruz. Peki laboratuvarda elmas üretimi?

İnsanlık tarihinin en değerli doğal taşlarından biri olan elmas genellikle madencilik yoluyla toplanıyor ve epey zor bir süreç oluyor.

Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde, elmasların artık laboratuvar ortamında da üretilmesi mümkün müdür dersiniz? Mümkünse nasıl?

Laboratuvar ortamında elmas üretilebiliyor ve doğal elmaslarla aynı kimyasal, fiziksel ve optik özelliklere sahip oluyorlar.

HPHT (yüksek basınç yüksek sıcaklık) yöntemiyle doğal elmasların yer altında oluştuğu ortam taklit ediliyor. Karbon atomları, 1300-1600 gibi yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında kristalleşerek elmasa dönüşüyor.

Oluşan küçük bir kristalden, âdeta çiçek köklendirilir gibi büyüme başlatılıyor. Böylece hem düşük maliyetli oluyor hem daha ekolojik oluyor hem de etik problemler ortadan kalkıyor.

CVD yöntemi diye bir yöntem daha var.

Kimyasal buhar birikimi denilen yöntemde; bir kristal parçası, karbon içeren bir gaz karışımına maruz bırakılıyor ve gaz; fazla ısı ile parçalanarak karbon atomlarını biriktiriyor. Böylece elmas ortaya çıkıyor.

Kimyasal buhar birikimi yöntemi genellikle elmasın saflığının yüksek olması hedeflendiğinde kullanılıyor. Bu da HPHT yöntemi gibi daha uygun maliyetli, etik ve çevre dostu bir yöntem.

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