Triple Crown’ın en önemli ve marka değeri en yüksek yarışı olan Monaco, geçmişten bugüne en ikonik yarışlar arasındadır. Bu sebeple Monaco Grand Prix, reklam açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak 2004 yılında düzenlenen bir Formula 1 yarışı, oldukça büyük bir sansasyon yaratır.

Öyle ki şimdiye kadar düzenlenmiş yarışlar arasında birçok sporcu ve binlerce seyirci kendini, ilk defa bu kadar ses getiren bir olayın içinde bulur. Bu sansasyona konu olan şey ise 300 bin dolar değerindeki elmastır.

Peki, Formula 1 aracına konulan bu elmasın gizemi nedir?

Jaguar takımı, büyük ilgi uyandıracak bu yarışı fırsata çevirmek için kolları sıvadı.

Takım o dönem ciddi finansal problemlerle boğuşmaktaydı ve sağladığı ek gelirlerle az da olsa bu borçlarını hafifletmişti fakat bu gelirler yeterli değildi. Akabinde aklına dâhiyane bir fikir geldi.

2004 yılının Aralık ayında vizyona girecek olan George Clooney, Brad Pitt ve Andy Garcia gibi yıldızların oyuncu kadrosunda yer aldığı Hollywood yapımı Ocean’s Twelve büyük bir yapımdı.

En üst perdeden seyircisiyle buluşmak isteyen film yapımcıları ise onlara götürülen teklifi değerlendirerek, Monaco Grand Prix için Jaguar takımı ile anlaştı. Anlaşma sonucunda Jaguar takımının iki aracının ön kanadına, tanesi 300 bin dolar değerinde olan elmaslar takılmasına karar verildi.

Bu sayede, elmas kaçakçılığı yapan bir çeteyi konu olan filmin reklamı, oldukça sansasyonel bir şekilde yapılacaktı.

Yarış haftası boyunca filmin ünlü oyuncuları Monaco’da bulunacak ve çeşitli PR çalışmaları yürütülecekti. Yarış başlayana dek tüm PR çalışmaları planlandığı gibi gitti.

Oyuncular elmas yerleştirilmiş aracın ön kanadıyla fotoğraflar çektirdi, basın toplantıları düzenlendi ve filmin oyuncuları, yarışı izlemeye gelen yarış severlerle vakit geçirdi. Ta ki pazar günü yarış başlayana dek.

Yarışın ilk turunda 15. sırada bulunan Avustralyalı pilot Christian Klein, yarış dışı kaldı.

Bunun sebebi ise Christian’ın, iki Jordan araç arasında sıkışması ve bu temaslar sonrası ön kanadının tekerlerin altına girmesiydi. Ön kanadında 300 bin dolarlık elmas taşıyan Jaguar aracı, duvara toslamıştı.

Christian Klein araçtan sorunsuz bir şekilde çıkmayı başardı fakat tamamen kırılmış durumdaki ön kanat dâhil aracın tüm parçaları Jaguar garajına eksiksik şekilde dönerken, yarıştan önce ön kanada yerleştirilen elmas ortalıkta yoktu.

Peki, servet değerindeki bu elmasa ne oldu?

Üretilen ilk teori aslında hepimizin aklına gelebileceği üzere aracın enkazını temizleyen pist görevlilerinden birinin, bu elması Jaguar garajı yerine evine götürmüş olmasıydı. Dönemin Jaguar takım patronu da verdiği bir röportajda bu ihtimalin kuvvetli olduğunu dile getirdi.

Ancak o gün orada bulunan motor sporları fotoğrafçısı, Christian’ın aracını ilk gördüğünde ön kanadın çoktan tekerlerin altına katlandığını ve hemen ardından duvara çarptığını ifade etti.

Aracın kurtarılma sürecinin başından sonuna kadar görevlilerin hemen yanında olduğunu sözlerine ekleyen fotoğrafçı, olay esnasında elması hiç görmediğini söyledi.

Formula 1’in güvenlik kuralları gereği kazaya karışan araçların enkazları, takım garajlarına ancak yarış bittikten sonra teslim edilir.

O gün Monaco’da da bu prosedür uygulandı ve Christian’ın kullandığı Jaguar, kazadan ancak 2 saat sonra garaja teslim edildi. Elmasları tedarik eden firma bu duruma işaret ederek elmasın, Formula 1 yetkilileri tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti.

Formula 1 ise kesin bir dille bu argümanı reddetti ve araç bekletileceği bölgeye geldiğinde, araçta zaten elmas bulunmadığını kazayı kayıt altına almak için çekilen fotoğraflarla kanıtladı.

Kayıp elmasla ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise elmasın, çöpe gitmiş olduğuydu.

Aracın enkazı kaldırıldıktan sonra yarışın tekrar başlaması için hızlıca pisti süpüren pist görevlilerinden birisi, karbon bir parçanın üstüne yapışık durumda bulunan elması fark etmeden çöpe süpürmüş olabilirdi.

Öte yandan yaşanan kaza ve gizemi çözülemeyen elmas sebebiyle Ocean’s Twelve filmi, oldukça ses getirdi ve vizyona girene dek sürekli kaybolan elmasla anıldı. Bu durum ise tanıtım noktasında film yapımcılarına, tüm PR çalışmalarından daha büyük katkı sağlamıştı.

Film yaşanan olaydan aylar sonra vizyona girdiğinde, 343 milyon dolarlık hasılat yaptı. Yani kasıtlı olsun veya olmasın bu kazanın, film yapımcılarına fazlasıyla yaradığı oldukça aşikârdı.

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