Tesla, 1000 km Menzile Sahip Batarya Üstünde Çalışıyor

Tesla'nın milyarder CEO'su Elon Musk, bir konferansta yaptığı konuşmada Avrupa için daha kompakt modellerin üretilebileceğini söyledi. Musk, ayrıca 1000 km menzil sağlayan bir batarya üstünde çalıştıklarını da dile getirdi.

Açıklamalarıyla gündeme gelmeyi seven Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'de Tesla Model X sürerken aracı park etmenin bir hayli zor olduğunu söylemiş ve Avrupa pazarı için daha kompakt bir modelin çıkarılabileceğini ifade etmişti.

Musk, salı günü düzenlenen bir konferansta "Avrupa'da kompakt bir araç belki de bir hatchback ya da ona benzer bir şey yapmak daha mantıklı. Yoğun bir kentsel çevrede park etmeye çalışıyorsanız park alanlarına sığabilen bir araca sahip olmak oldukça önemli" dedi ve Berlin'de uygun bir park alanı bulmakta zorlandığını ifade etti.

Tesla'dan 1000 km menzil sağlayan batarya

Elon Musk, Tesla'nın Avrupa'da tasarımcılar ve mühendislerle anlaşabileceğini söylerken ayrıca araçlara ek olarak batarya üretmeyi de planladıklarını söyledi. Musk, en uzun menzile sahip araçlarının 600 km'nin üstünde gidebildiğini ancak çok daha fazlasını yapabileceklerini dile getirdi. Ünlü CEO, 1000 km menzile sahip bir bataryayı da geliştirme aşamasında olduklarını söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre, Tesla'nın batarya ömrünü ve menzilini artırmak için gitmesi gereken ve tek başına aşamayacağı çok fazla mesafe bulunuyor. Örneğin Musk, bu senenin başlarında işlenmemiş batarya materyallerinin çok yüksek maliyetli olduğunu dile getirmişti.

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın şu ana kadar çıkardığı modeller arasında 600 km menzili aşabilen tek bir araç bulunuyor: Tesla Model S. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Model S, kullanıcısına 652 km'lik bir menzil sunuyor. Diğer modellerden Model Y, 505 km; Model X, 561 km ve Model 3, 580 km menzil sunuyor.