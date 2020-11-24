Bir Araştırmacı, Tesla Model X'i Bluetooth ile Ele Geçirdi

Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nden Lennert Wouters, Tesla Model X'in Bluetooth bağlantısıyla ele geçirilebileceğini kanıtladı. Aracı ele geçirmek için karşılanması gereken 2 şart ve sahip olunması gereken 1 cihaz bulunuyordu.

Son günlerde hisseleri rekor seviyeye ulaşan Tesla, bugüne kadar kablosuz yazılım güncellemesi sistemiyle fazlasıyla seviliyordu. Araçlardaki hataları gideren ve yeni özellikler sunan kodları otomatik olarak otomobillere dağıtan sistem, geçtiğimiz gün nasıl bir güvenlik açığına sahip olduğunu gösterdi.

Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nde bir güvenlik araştırmacısı olan Lennert Wouters, Tesla'nın Model X otomobilini iki dakikadan daha az bir süre içinde ele geçirmeyi başardı. Üstelik araştırmacının aracı ele geçirmesi için fazlasıyla pahalı ekipmanlara da ihtiyacı kalmadı.

Tesla Model X, Bluetooth bağlantısıyla çalınabiliyor:

Lennert Wouters, Tesla Model X otomobillerde ve bu otomobillerdeki Key Fob anahtarında bir açık keşfetti. Araştırmacı, bu açıklar sayesinde aracın kimlik numarasını öğrenen ve aracın sahibinin anahtarına yaklaşık 5 metre yaklaşmayı başaran herkesin aracı ele geçirebileceğini belirtti.

Aracı ele geçirmek için sahip olunması gereken tek harici donanımsa yaklaşık 300 dolarlık fiyat etiketine sahip Bluetooth bağlantılı bir cihazdı. Çantaya kolaylıkla yerleştirilebilen bu cihaz telefondan kontrol edilebiliyordu. Tüm şartlar karşılandığında cihaz, yalnızca 90 saniye içinde Model X'in kilidini açan radyo kodunu ele geçirebiliyordu.

Lennert Wouters'ın hazırladığı 300 dolarlık sistem

Olası hırsız bu sistemle Model X'le bağlantı kurmayı başardığında bir dakikalık uğraş sonucunda kendi cihazını Model X'le eşleştiriyordu. Ardından hırsızın yapması gereken tek şey arabaya binip kaçmak olacaktı. Güvenlik araştırmacısı, Tesla Model X'in nasıl çalınabileceğini gösteren bir video da hazırladı ve paylaştı.

Lennert Wouters, yaptığı açıklamada bu açık hakkında ağustos ayında şirketi bilgilendirdiğini belirtti. Tesla, Wouters'a anahtarlar için bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Wouters, Tesla'nın güncellemeyi bu hafta içinde yayınlamaya başlamayı planladığını ifade etti.