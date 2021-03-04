Yatırdığınız Bitcoin'in İki Katını Verdiğini Söyleyen Site

İnternette dolaşırken dikkat etmenizi gerektiren bir dolandırıcılık örneği daha yaşandı. Elon Musk'a attığınız Bitcoin'in 2 katını anında geri alın diye site kuran dolandırıcılar, bu yöntemle bir kişiden 5 Bitcoin almayı başardı.

Son aylarda yeniden popüler olan ve şu sıralar çok fazla gündeme gelen kripto paralar, elindeki parayı hızlı bir şekilde katlamak isteyen milyonlarca insanın iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda doğru yatırımlar yapan kişiler kripto para zenginleri olurken, bu paraların takibinin oldukça zor hatta imkansız olması da dolandırıcıların da bu alanda faaliyet göstermelerinin önünü açıyor.

Özellikle son günlerde Elon Musk'ın kripto paralara yaptığı yatırımlar ve Twitter hesabındaki açıklamaları, bu paraların değerini çok hızlı bir şekilde katlamaya yardımcı olmuştu. İşte bunu fırsat bilen bazı dolandırıcılar "Elon Musk'a attığınız Bitcoin'in 2 katını anında geri alın" mottosuyla site kurarak kolay yoldan para kazanacağını düşünen insanları kandırmayı başarıyor. Ortaya çıkan son olayda bir kişi, Elon Musk'tan 2 misliyle geriye alacağına inandığı 5 Bitcoin'i dolandırıcılara gönderdi. Şu anda 250 bin dolardan fazla (1,8 milyon TL) değere sahip olan 5 Bitcoin, elbette 2 katı olacak şekilde geri dönmedi.

Bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmakta fayda var

Son dönemde daha sık duymaya başladığımız bu tarz dolandırıcılık olaylarında kötü niyetli kişiler ünlü insanların ismini kullanarak yüksek meblağlarda para toplayabiliyor. Unutmayın; internet, kolay yoldan para kazanmak isteyen insanları kandırmaya çalışan insanlarla dolu. Özellikle kripto paraların takibinin imkansıza yakın olması da bu dolandırıcılıkları daha kolay bir hale getiriyor.

Elbette bu tarz dolandırıcılık eylemleri sadece kripto paralarda ya da internette gerçekleşmiyor. Sizi telefonla arayıp "bedava tatil kazandınız, sadece vergisini ödemeniz yeterli" tarzında da dolandırıcılıklarla da karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple ister kripto para olsun isterse de farklı yollar, kimseye daha fazla kazanmak uğruna elinizdeki parayı vermemenizi öneriyoruz. Bu tarz olayların neredeyse tamamının arkasında dolandırıcıların bulunduğunu unutmayın.