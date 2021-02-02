Siber Dolandırıcılar, Aşıla Uygulamasını Taklit Ediyor

Güvenlik şirketi ESET'in araştırmacılarından Lukas Stefanko, bir grup siber dolandırıcının Aşıla uygulamasını taklit ederek Türkiye'de vatandaşların kimlik bilgilerini çalmaya çalıştığını açıkladı.

Siber dolandırıcılar, son derece hassas bir konu olan aşı uygulamasını suistimal etmeye devam ediyor. Hatırlayacak olursanız yine aynı tarzdaki dolandırıcılar vatandaşa mesaj atarak kimlik bilgilerini çalmaya çalışmış, COVID-19 aşı randevusu bahanesiyle hassas banka bilgilerine ulaşmayı hedeflemişti.

Siber güvenlik uzmanları, yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Siber güvenlik kuruluşu Eset’in Araştırmacısı Lukas Stefanko, Türkiye’yi hedef alan bir grup dolandırıcın Sağlık Bakanlığı’nı taklit ederek Türk vatandaşları kandırmaya çalıştığını açıkladı.

"COVID-19 ile ilgili gördüğünüz her linke tıklamayın"

Söz konusu dolandırıcılar, COVID-19 aşısı için randevu almak isteyen insanları Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi covid19.saglik.gov.tr yerine covid19-saglik.com adresinde sahte bir web sitesine yönlendiriyor.

T.C Sağlık Bakanlığı’nın “Aşıla” uygulamasını taklit ederek bir web sitesi hazırlayan dolandırıcılar, siteye giriş yapan kullanıcıların cihazlarına Cerberus adı verilen fidye bir yazılım yükleyerek kimlik ve banka hesap detayları gibi son derece önemli bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.

Bu yıl içerisinde bu tarz dolandırıcıların daha çok ortaya çıkacağını belirten Lukas Stefanko, tuzaklara düşülmemesi için yapılması gerekenleri anlattı. Stefanko, açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Her merak ettiğiniz internet sitesi linkine tıklamayın. Son derece hassas geçtiğimiz bir dönemde COVID-19 ile alakalı cazip fırsatlara ve yönlendirmelere daha tedbirli yaklaşın. İndirdiğiniz uygulamanın hangi verilere ulaşmak istediğine dikkatlice bakın. Gereğinden fazla veri isteyen uygulamalardan uzak durun. Güvenliğinden emin olmadığınız internet sitelerine banka bilgilerinizi kesinlikle girmeyin. Yalnızca bankanızın size sağladığı resmi bankacılık uygulamasını kullanın. İşletim sisteminizi sürekli güncel tutun ve mutlaka aktif bir antivirüs programı kullanın."