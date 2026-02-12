Elon Musk, Ay'a Yapay Zeka Fabrikası Kuracağını Açıkladı

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, herkese açık yayınladığı 45 dakikalık toplantıda hem işten çıkarmaları hem de Grok, Imagine ve Macrohard projelerini anlattı. Musk’ın asıl bombası ise Ay’da veri merkezi ve yapay zekâ uydu fabrikası kurma hedefi oldu.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, pek alışık olmadığımız bir şey yaptı ve şirket içi 45 dakikalık toplantıyı X üzerinden herkese açık şekilde paylaştı. Normalde kapalı kapılar ardında yapılan bu görüşme, hem şirketin iç dinamiklerini hem de Musk’ın gelecek planlarını gözler önüne serdi.

Toplantının başında dikkat çeken konu ise şirket içindeki işten çıkarmalar oldu. Musk, bunun hızlı büyümenin doğal sonucu olan bir yeniden yapılanma olduğunu söyledi. Ancak ayrılan isimler arasında kurucu ekipten kişilerin de bulunması, işin perde arkasında daha büyük değişimler olabileceği yorumlarına yol açtı.

xAI Dört Parçaya Bölündü: Grok’tan “Macrohard”a Uzanan Yeni Yapı

Yeni organizasyon yapısına göre xAI artık dört ana ekibe ayrılıyor. İlk ekip, Musk’ın ChatGPT’ye rakip olarak konumlandırdığı Grok sohbet botu ve sesli özellikleri üzerine çalışacak. İkinci ekip, uygulamanın kod yazabilen sistemini geliştirecek.

Üçüncü ekip, son dönemde adını sıkça duyduğumuz Imagine video üretim aracına odaklanacak. Dördüncü ekip ise en iddialı proje olan Macrohard üzerinde çalışacak. Bu sistemin hedefi, bir bilgisayarın yapabildiği her şeyi yapabilen bir yapay zekâ geliştirmek. Proje yöneticisine göre ileride tamamen yapay zekâ tarafından tasarlanmış roket motorları görmek mümkün olabilir.

Rakamlar Dudak Uçuklatıyor Ama Tartışmalar Bitmiyor

Toplantıda paylaşılan verilere göre Imagine aracı günde 50 milyon video üretiyor. Son 30 gün içinde oluşturulan görsel sayısı ise 6 milyarı aşmış durumda. X tarafında ise abonelik gelirlerinin yıllık bazda 1 milyar doları geçtiği açıklandı.

Ancak bu büyümenin arka planında ciddi bir tartışma da var. Son haftalarda X platformunda yapay zekâ ile üretilen deepfake içeriklerin hızla arttığı biliniyor. Yalnızca dokuz gün içinde yaklaşık 1,8 milyon cinselleştirilmiş görsel üretildiği tahmin ediliyor. Bu da açıklanan dev üretim rakamlarının ne kadarının tartışmalı içerikten geldiği sorusunu gündeme getiriyor.

Musk’ın Asıl Hedefi Dünya Değil: Uzay Tabanlı Yapay Zekâ

Toplantının en çarpıcı kısmı ise finalde geldi. Musk, gelecekte uzay tabanlı veri merkezleri kurmanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Hatta bir adım ileri giderek Ay’da yapay zekâ uyduları üretecek bir fabrika ve bu uyduları uzaya fırlatacak elektromanyetik bir sistem kurulabileceğini dile getirdi.

Musk’a göre bu altyapı sayesinde Güneş’in enerji çıktısının büyük kısmını kullanabilecek devasa bir AI kümesi oluşturulabilir. Hatta uzun vadede bu sistemin başka galaksilere kadar genişleyebileceğini söylüyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama Musk’ın daha önce “imkânsız” denilen birçok projeyi hayata geçirdiğini de unutmamak gerekiyor.