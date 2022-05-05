Musk'ın Beyin Çipi Rakibi, İnsanlı Testlere Başladı [Video]

Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink'e en büyük rakiplerden biri olan Synchron, ABD'de ilk insanlı testlerin başladığını duyurdu. Şirket, daha önce de Avustralya'da 4 hastayla test gerçekleştirmiş ve başarı elde etmişti.

Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından 2016 yılında kurulan Neuralink, beyne çip yerleştirme amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Fakat bu alanda faaliyet gösteren tek şirket Neuralink değil. İşte bugün Musk’ın bu konudaki en büyük rakiplerinden biri olan Synchron’dan önemli bir haber geldi.

Synchron, bugün paylaştığı duyuruda ‘COMMAND (Komut)’ ismini verdiği çalışma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri topraklarında ilk insanlı testlerin başlayacağını açıkladı. Şirket, bu kapsamda ilk hastanın da New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde testlere katıldığını ifade etti. Yeni çalışma, şirketin teknolojisinin uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedefliyor.

Cihazın beyne yerleştirilmesi için kafatasının açılması gerekmiyor

Synchron, Stentrode isimli cihazıyla ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket, endovasküler beyin implantı ile hastalara dijital cihazları düşünerek kontrol etme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor. Cihaz, damar duvarını hizalamak için genişleyebilen 16 sensörlü ağ benzeri bir malzemeden yapılıyor ve göğüste motor korteksten beyin sinyallerini ileten elektronik bir cihaza bağlanıyor.

Synchron’un Neuralink ve benzeri şirketlerden en büyük farkı, cihazının herhangi kafatasını açmak gibi herhangi bir operasyon gerektirmemesi. Cihaz, bunun yerine damar yolu kullanılarak beyne yerleştiriliyor. Beyinde alınan sinyaller de göğüste bulunan cihaza gönderiliyor ve sinyaller aracılığıyla komut veriliyor. Böylelikle gerçekten ‘düşünerek cihaz kullanmak’ mümkün oluyor.

Testler başarılı olursa cihaza uzun dönem kullanım onayı verilebilir

ABD'de başlayan insanlı testlerin başarılı olması durumunda Synchron, cihazının uzun dönem kullanımı için ABD ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli onayı alma şansına sahip olacak. Yeni çalışma kapsamında toplam 6 hastanın beynine cihaz yerleştirilecek. Bu testlerin de başarılı olmasıyla cihazın etkinliğinin testi için çalışmalar başlayacak. Synchron, her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde bu cihazı piyasaya sürme şansına sahip olacak.

İlk testler başarılı olmuştu

Şirket, daha önce Avustralya’da dört farklı hasta üzerinde başarılı ‘SWITCH’ testlerini gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında hastalar bir yıl boyunca gözlem altına alınmış, hastalarda herhangi bir yan etki gözlemlenmemişti. Hastalar, sadece düşünerek mesaj gönderebilmiş, alışveriş yapabilmiş ve internette benzer aktiviteleri gerçekleştirebilmişti.

Cihazın beyne nasıl yerleştirildiğini ve hastaların nasıl kullandığını gösteren video