Neuralink Teknoloji Morbid Obeziteyi Tedavi Edebilir

Elon Musk'ın insan beyni ile makineyi birleştiren teknolojisi Neuralink'in pek çok iddiasının yanı sıra obeziteyi de tedavi edebileceği gündemde. Musk, beyne yerleştirilen bir implant yardımıyla tedavinin mümkün olabildiğini açıkladı.

Elon Musk’ın duyurulduğu günden bu yana tartışmalara sebep olan Neuralink projesi, geçtiğimiz günlerde maymun deneyleriyle de epey tartışılmıştı. Her ne kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş olsa da testler sırasında 15 maymunun hayatını kaybetmesinin Neuralink testlerini sıkıntıya sokabileceği düşünülmüştü.

Görünen o ki testlerde henüz bir sıkıntı yok ve insan deneylerine başlamak için geri sayım devam ediyor. Bununla birlikte Neuralink’in olası kullanım alanları ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Belki de çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obezitenin Neuralink ile tedavi edilebileceği iddia ediliyor.

Morbid obezite hastalarının iştahını kesmek için beyinlerine implant yerleştirilebilir

Daha önce de dediğimiz gibi her ne kadar tartışmalı projeleriyle gündeme geliyor olsa da Elon Musk’ın insan ve makine arasında bir bağ kurmayı hedeflediği Neuralink çalışmalarına devam ediliyor. Neuralink’in tam olarak hangi alanlarda kullanılabileceği ile ilgili çok bir gelişme yok. Ancak daha önceki testlerde beyin gücüyle bilgilsayar kontrolü gibi çalışmalar görmüştük. TED’den Chris Anderson ile röportaj yapan Elon Musk, Neuralink çalışmalarının çağımızın en büyük problemlerinden biri olan morbid obeziteye de yönebileceğini açıkladı.

Morbid obezite hastalarının büyük bir çoğunluğunun hayat kalitesinin ciddi anlamda düştüğü biliniyor. Musk da Neuralink’e gelen mailler arasında gerçekten çok üzücü hikayeler gördüğünü ve insanların Neuralink testlerine katılmak için gerçekten istekli olduğunu açıkladı. Musk, röportajının bir noktasında “Bilirsiniz, birisinin hayatının baharında olduğu ve bir motosikletle kaza yaptığı ve 25 yaşındaki birinin kendi kendini besleyemediği bir yer. Bu, düzeltebileceğimiz bir şey” sözleriyle insanların hayatlarını değiştirmek istediğini belirtti. Pek çok hastalık gibi morbid obezite hastalarının maillerine de sıklıkla denk geldiklerini söyleyen Musk, beyindeki iştah artışına sebep olan bölgeye implantlar yerleştirilerek bu sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini iddia ediyor.

Uzmanlardan gelen görüşlerin de büyük bir çoğunluğu Neuralink’in yapabildiği iddia edilen pek çok şeyin yanında morbid obeziteyi de yenebileceği yönünde. Cambridge Üniversitesi’nden metabolizma ve tıp Profesörü Sadaf Farooqi de projenin mümkün olduğunu söylüyor. Farooqi, beynin hipotalamus bölgesine odaklanılırsa iştah artışına sebep olan sorunların çözülebileceğini belirtiyor.

Peki, Morbid obezite nedir?

Günümüzde her ne kadar sağlıklı beslenen insan sayısında bir artış olsa da fast food tüketim çılgınlığı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu da obezite ve obeziteye bağlı hastalıkları beraberinde getiriyor. Tabii burada tüm obezite hastalıklarının çok yemek yemeye bağlı olmadığını da söylemek gerekiyor. İşte tam bu noktada da ‘morbid obezite’ devreye giriyor. Genel olarak vücuttaki metabolizmanın aşırı yavaşlaması durumuyla ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu hastalığın net bir sebebinin belirlenemediğini ve kişiden kişiye farklı sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte maalesef ki morbid obezitenin sonuçları son derece endişe verici. Morbid obeziteye sahip kişilerin büyük bir çoğunluğunun yaşam standartları büyük ölçüde düşüyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Konuyla ilgili uzmanlar, morbid obezitenin kişilerin ömrünü kısaltabileceği ve acılı bir ölüme sebep olabileceği konusunda uyarıyor.