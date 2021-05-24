Son günlerde kripto para borsasında yaşanan ciddi düşüşün nedenlerinden biri Çin'in kripto paralara yönelik olarak aldığı önlemlerdi. HSBC bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri özetlemek için kısaca tüm ekranlar kıpkırmızı demek pek de abartı olmayacaktır. Geçen hafta neredeyse bütün kripto paralar değer kaybederken bu değer kaybının nedenlerinden birinin de Çin'in aldığı kararlar olduğu ifade ediliyor.

Çin, kripto para madenciliği ve ticaretine karşı sert tedbirler alma yoluna gideceğini açıklamıştı. Bunun üzerine başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto paralar gerileme sürecine girmişti. Fiyatlar bir anda iki ay öncesinin seviyesine dönüş yaptı.

HSBC'den açıklama geldi

HSBC Küresel Döviz Araştırmaları Birimi Başkanı Paul Mackel, yaptığı açıklamalarda Çin'in kripto para regülasyonlarını artırma çalışmalarının yeni bir gelişme olmadığını söyleyerek, "Bir süredir Çin tarafından kripto regülasyonları konusunda mesajlar geliyordu. Bu yeni bir gelişme değil, korkarım Çin yönetimi kriptolar konusunda daha ihtiyatlı bir tutuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kripto paralar konusu aslında uzun süredir Çin'in gündeminde ve ülkede dijital Yuan kullanımı konusu da ileriye dönük projeler arasında yer alıyor. Çinli yatırımcıların kripto piyasasındaki işlem hacminin %60'ından fazlasını gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Çin'de Başbakan Yardımcısı Liu He, Cuma günü yaptığı açıklamalarda kripto para regülasyonlarını sıkılaştıracaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından özellikle Çin'deki yatırımcıların sert satışlar yapması piyasaları derinden sarsmıştı.

Bitcoin fiyatı hafta sonunda 31 bin 248 dolara kadar gerilemişti. Şu anda ise 35 bin doların üzerine geri dönmüş durumda. Özellikle Elon Musk'ın açıklamaları ve Çin'in regülasyon açıklamaları sonrasında piyasaların nasıl hareket edeceği merak konusu olmaya devam edecek gibi gözüküyor.