Elon Musk, Tesla'nın Teksas'ta yapımı devam eden fabrikasına Cybertruck ile gitti. "Cybertruck'ın üretileceği yere Cybertruck ile gittim." diyen Musk, burada çalışan inşaat işçileri ile bir araya geldi. Böylelikle en az 6 aydır ortalıkta görünmeyen Cybertruck, yeniden ortaya çıkmış oldu.

Elon Musk tarafından kurulan ve elektrik motorlu otomobillerin yaygınlaşmasında büyük katkısı olan Tesla, bundan çok uzun bir süre önce "Cybertruck" isimli bir pick-up modelini tanıtmıştı. O dönemlerde yapılan açıklamalarda, aracın seri üretiminin 2021 sonu 2022 başı gibi başlayacağı ifade edilmişti. Hal böyle olunca da pek çok kişi, elektrik motorlu ve nispeten uygun fiyatlı bu pick-up modelini adeta unutmuştu. Şimdiyse bu araç, Elon Musk sayesinde yeniden hatırlandı.

Tesla, bir süredir ABD'nin Teksas eyaletine yeni bir fabrika yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu fabrikanın üreteceği araçlardan bir tanesi de Cybertruck olacak. Geçtiğimiz günlerde söz konusu fabrika inşaatına bir ziyarette bulunan Elon Musk, şantiyeye Cybertruck ile giderek inşaatta çalışanlarla sohbet etti.

Cybertruck, en az 6 aydır piyasada yoktu

Tesla'nın orijinal Twitter hesabından paylaşılan görüntülere yanıt veren Elon Musk, Cybertruck'ı üretileceği yerde sürme imkanı yakaladığını söyledi. Electrek tarafından yapılan açıklamalarda ise Cybertruck'ın herhangi bir prototipinin en az 6 aydır ortalıklarda olmadığını, Elon Musk'ın kullandığı prototipin ise yeni bir araç değil, Aralık 2019'da Los Angeles'ta kullanılan model olabileceği ifade edildi.

Elon Musk, şirketin yaklaşmakta olan pick-up modelinin lansmanı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak şanslı olmaları durumunda üretilecek ilk Cybertruck'ların 2021 sonu itibarıyla teslim edilebileceğini ifade eden Musk, seri üretim içinse 2022'nin ilk dönemlerini ön gördüğünü açıklamıştı. Şirketten yapılan resmi bir açıklamada ise Cybertruck'ların da üretileceği Teksas'ta bulunan fabrikanın, 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Ancak bu fabrikadaki çalışmaların hala devam ettiğini belirtmek gerekiyor.

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