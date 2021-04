Tesla 2 Kişinin Öldüğü Büyük Bir Kazaya Karıştı: İşte Nedeni

2019 model bir Tesla, tarihinin en büyük trafik kazalarından bir tanesine karıştı. İki kişinin feci şekilde can verdiği olay, ilk belirlemelere göre otonom sürüş sisteminin bir virajı alamamasından kaynaklandı. Kaza ile ilgili çalışmalar devam ederken, yetkililerden Tesla'nın otonom sürüş sistemiyle ilgili açıklamalar geldi.

Son yılların en çok konuşulan otomobil üreticilerinden Tesla, geçtiğimiz hafta sonunda garip bir trafik kazasının öznesi konumundaydı. ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen trafik kazasında iki kişi feci şekilde can verirken kazanın nedeni olarak Tesla'nın otonom sürüş sistemlerinin gösterilmesi, Tesla hayranlarının kafalarının karışmasına yol açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre kazaya karışan Tesla, 2019 modeldi. Araçta iki kişi vardı bu kişilerden bir tanesi ön yolcu koltuğunda, diğeri ise arka koltukta oturuyordu. Yani aracın şoför koltuğunda oturan kimse yoktu. Kaza sırasında ise Tesla'nın olması gerekenden çok daha fazla hızlı olduğu, aracın otonom sürüş sisteminin bir virajı alamadığı, yoldan çıkan otomobilin bir ağaca çarparak durabildiği ve bu çarpmadan sonra da alevlere teslim olduğu ifade ediliyor.

Tesla'yı arayıp aracı nasıl söndüreceklerini öğrenmeye çalışmışlar

Yerel bir haber kaynağı olan KPRC'ye göre Tesla, saatler boyunca yandı. İtfaiye erlerinin yangını söndürmek için tonlarca su kullanmak zorunda kaldığını söyleyen yetkililer, itfaiyenin bir süre sonra pes ettiğini, patlamaya devam eden batarya modüllerini nasıl söndüreceklerini öğrenmek için Tesla ile iletişime geçtiklerini ifade ediyorlar. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen araç, adeta tanınmayacak hale gelmiş.

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, sanılanın aksine tam anlamıyla otonom değil. Şirket zaten konuyla ilgili açıklamalarında, bir sürücünün aracın kontrolünü tamamen bırakmaması, her an müdahale edebileceklerini unutmamaları gerektiğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, diğer benzer kazalarda da olduğu gibi insanların Tesla'nın otonom sürüş sistemiyle ilgili yanlış bir algıya kapılmış olduklarını söylüyor. İşte bu yanlış algı insanların tüm kontrolü Tesla'nın otonom sürüş sistemlerine bırakmasına ve bu tür kazalar sonucunda can kayıpları yaşanmasına yol açıyor.

İşte kaza yerinde çekilen kan dondurucu görüntüler