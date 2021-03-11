2019 yılında tanıtıldığı günden bugüne hem fütüristik tasarımıyla hem de konu olduğu türlü konseptlerle sık sık gündeme gelen Cybertruck ile ilgili güzel bir haber var. Son yılların gittikçe popülerleşen akımı 'Tiny House' sahiplerini sevindirecek bu habere göre Cybertruck, bu ufak evlere enerji sağlamak için kullanılabilecek.

Tesla, 2019 yılının kasım ayında oldukça çarpıcı bir tasarıma sahip ve gerçekliğinden bir süre şüphe ettiğimiz aracı Cybertruck'ı tanıtmıştı. Gelecekten ya da bir bilim kurgu filminden fırlayıp gelmiş gibi görünen Cybertruck, yalnızca bu fütüristik tasarımıyla bile uzunca süre konuşulmuştu.

Cybertruck'ın tanıtılmasıyla birlikte gündeme gelen konu başlıklarından biri de, son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe popüler hale gelen 'Tiny House'ların entegre edildiği ve enerji kaynağı olarak Cybertruck'ı kullandığı konseptler oldu. Tiny houselarda yaşayanlar ve yaşamayı planlayanlar arasında, Cybertruck'ın minik evlerine enerji kaynağı olup olamayacağı konuşulmaya başlandı. Aynı şekilde karavan sahipleri için de Cybertruck, müthiş çekiş gücü ve güçlü bataryası ile heyecan verici bir seçenek olarak görüldü.

Elon Musk'tan yeşil ışık:

Karavan ve tiny house sahiplerinin bu konuda yarattıkları gündeme, ortaya çıkan ve oldukça güzel görünen konseptlere rağmen Elon Musk ve Tesla ekibi bu konuda herhangi bir yorum yapmamıştı. Sessizliği bozan ise tahmin edeceğiniz üzere Elon Musk oldu. Twitter'da bir takipçisinden gelen 'Güç sağlamak için tiny house'umu Cybertruck'a bağlayabilir miyim?' sorusuna Musk oldukça net bir yanıt verdi; 'Evet'

Cybertruck'ın devasa güçte olacağı düşünülen bataryası düşünüldüğünde, bu yanıtın çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Kısaca gelecekte sırtında bir karavan ya da tiny house ile dolaşan Cybertruck'lar görmemiz muhtemel olacak. Zaten devasa bir boyuta sahip olan ve zaman zaman 'kaba' göründüğü yönünde eleştiriler alan Cybertruck, her ne kadar 'minik' olarak anılsa da nihayetinde yatak odası, banyosu, mutfağı olan tiny houselar ve karavanlarla birlikte adeta ayaklı bir müstakil ev gibi görünecek. Ne diyebiliriz ki, heyecanla bekliyoruz.