Cybertruck Hakkındaki Yeni Gelişmeler 2. Çeyrekte Geliyor

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin kamyoneti Cybertruck ile ilgili merakla beklenen yeni gelişmelerin ikinci çeyrekte açıklanacağını duyurdu. Ayrıca şirketin şu andaki en büyük hedefinin Giga Texas fabrikasını tamamlamak olduğunu da belirtti.

Elektrikli otomobil devi Tesla, 22 Kasım 2019 günü merakla beklediğimiz kamyoneti Cybertruck'ı tanıtmıştı. Dayanıklı bir yapıya ve hiç alışık olunmayan bir tasarıma sahip olan kamyonetin 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, seri üretime ancak 2022'de başlayabileceklerini açıklayarak olası bir ertelemenin haberini vermişti.

Bugünse Tesla Cybertruck'ı bir daha ne zaman göreceğimize dair bir açıklama geldi. CEO Elon Musk, Twitter'da kendisine yöneltilen "Cybertruck'ın ilk teslim tarihi, güzel özellikleri veya seçeneklerine dair bir gelişme var mı? Sabırla bekliyorum." sorusuna net bir cevap verdi.

İkinci çeyrekte Cybertruck'ın son durumunu öğreneceğiz:

Elon Musk, verdiği cevapta Cybertruck hakkındaki gelişmelerin bu yılın ikinci çeyreğinde, yani önümüzdeki 3 aylık süreç içinde açıklanacağını duyurdu. Bunun ardından Musk, Cybertruck'ın Giga Texas fabrikasında üretileceğini, dolayısıyla şu anda ana hedefin bu fabrikanın inşasını tamamlamak olduğunu da belirtti.

Tesla Cybertruck, 2019 yılındaki tanıtımda gördüğümüz konsept modele büyük oranda benzeyecek. Ancak araç, konseptte olmayan bazı modifikasyonlara ve iyileştirmelere de yer verecek. Bu modifikasyonlardan biriyse aracın boyutuyla ilgili olabilir. Tesla, daha önce Cybertruck'ı küçültmeyi planlamış ve bu planı iptal etmişti. Yine de Cybertruck'ın daha küçük bir şekilde karşımıza çıkma ihtimali varlığını koruyor.

Tesla'nın Teksas eyaletinde inşa ettiği dev fabrikası Giga Texas'sa henüz iskeletini yeni kazandı. Şirket, fabrikadaki üretimin bu yıl içinde başlayacağını açıklamıştı. Önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak olan fabrika, Cybertruck'ın yanı sıra Model Y ve Model 3 modellerinin de doğum yeri olacak.