Tesla, SEC'e yaptığı açıklamada Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırımda bulunduklarını ve Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıkladı. Bitcoin, bu açıklama üzerine yüzde 10 değer kazandı.

Elon Musk’ın kurucu ve CEO’su olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı açıklamada dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin’e 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Tesla, söz konusu açıklamasında uzun vadede dijital varlıklar edinmeye ve saklamaya devam edeceklerini belirtti.

SEC’in resmi web sitesinde yayınlanmakta olan belgede 1,5 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i “nakit gelirini çeşitlendirmek ve maksimize etmek için esneklik sunabilmek adına” satın aldığını belirten Tesla, satışa sunduğu ürünler için Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını da duyurdu.

Tesla, Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Elon Musk, son dönemde kripto para birimlerine hiç olmadığı kadar fazla dikkat çekti. Twitter profilinin açıklamasına Bitcoin etiketi ekleyen Musk, ayrıca Dogecoin ile ilgili tweetler atarak her iki kripto para biriminin de değerinin artmasını sağlamıştı. Tesla’nın son Bitcoin hamlesi, değeri zaten fazlasıyla yüksek olan kripto para birimini daha da yukarı çıkardı.

Tesla’nın Bitcoin’e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması ve Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurması, kripto para biriminde yeni bir sıçramaya yol açtı. 38 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak 42 bin dolar seviyelerine yükseldi. Ayrıca söz konusu açıklamanın ardından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’nin web sitesinde de kısa süreli erişim sorunları yaşandı.