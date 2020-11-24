Bloomberg Milyarderler Endeksine göre son işlem gününde servetini 7 milyar dolardan fazla artıran Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 2. insanı oldu. Musk'ın Jeff Bezos'u yakın zamanda geçmesi ise pek mümkün görünmüyor.

SpaceX, Tesla, Boring Company gibi pek çok şirketin kurucuları arasında yer alan 21. yüzyılın en fazla dikkat çeken iş insanı ve girişimcisi Elon Musk, dünya çapında konuşulan işlerinin maddi karşılığını da fazlasıyla alıyor.

2020’nin başından bu yana Tesla hisselerinin tırmanışa geçmesiyle birlikte servetine servet katan Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre an itibarıyla Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci insanı olmuş durumda.

Elon Musk, yıl başından bu yana servetini 100 milyar dolar artırdı

Elon Musk, 2020 yılı başladığında yalnızca 27,6 milyar dolarlık bir servete sahipti ve en zengin insanlar listesinin 35. sırasında bulunuyordu. Geride bıraktığımız 11 ayda Tesla hisseleriyle birlikte serveti 100,3 milyar dolar artan Musk, Bloomberg’e göre 127,9 milyar dolarlık toplam servete sahip oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksini incelediğimizce Elon Musk’ın son piyasa gününde servetini 7,2 milyar dolar artırdığını görüyoruz. Bill Gates ise servetini yalnızca 67,3 milyon dolar artırarak Musk’ın gerisine düşmüş durumda. Jeff Bezos, servetinden 713 milyon dolar kaybetmesine rağmen 182 milyar dolarlık toplam serveti ile hala dünyanın en zengin insanı konumunda bulunuyor.

Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksinde dünyanın en zengin ikinci insanı olarak listeleniyor olsa da Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler listesine baktığımızda 110.5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu, bu nedenle de en zengin 4. insan olarak listelendiğini görüyoruz. Sıralamada değişiklik olsa da Elon Musk’ın dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu gerçeği değişmiyor.