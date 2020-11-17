Tesla'nın hisselerinde yaşanan patlamayla birlikte şirketin CEO'su Elon Musk'ın serveti de epey bir artış yaşadı ve Musk, dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Elon Musk'ın toplam serveti 117,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin üçüncü insanı olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün koltuğunu kapacak olan Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinin %13'lük bir artış yaşamasıyla yerini kesinleştirdi.

Tesla'nın hisseleri, şirketin en meşhur hisse senetleri endekslerinden S&P 500'e katılmasıyla bir sıçrama yaşamıştı. Yalnızca bu yıl içinde hisseleri %500 oranında artış yaşayan Tesla, Elon Musk'ın da cebinin dolmasını sağladı. Elon Musk'ın serveti 15 milyar dolarlık artışla 117,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Elon Musk, en zengin üçüncü insan oldu:

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Bloomberg Billionaires Index'e göre şu anda 106 milyar dolarlık servetiyle en zengin üçüncü insan konumunda bulunuyor. Ancak Bloomberg'in verileri henüz Elon Musk'ın Tesla'nın hisselerinin artmasıyla kazandığı serveti göstermiyor.

Şu anda üçüncü sırada yer aldığını söyleyebileceğimiz Elon Musk'tan diğer iki zengin isim ise hâlâ aynı. Dünyanın en zengin insanı koltuğunda 184 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunurken ikinci sırada 129 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates yer alıyor. Bill Gates, servetinin 50 milyar dolardan fazla bir kısmını hastalık ve yoksullukla mücadeleye ayırmıştı.

Elon Musk'ı bir anda üçüncülüğe yükselten Tesla hisseleri, pazartesi günü 409 dolar seviyesinden 460 dolar seviyesine yükselmişti. 21 Aralık'ta S&P 500 endeksi içinde işlem görmeye başlayacak Tesla, piyasa değerine göre endeksteki en büyük 10. şirket olacak. Aynı endekste işlem gören Apple en büyük şirket konumundayken Apple'ı Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway, Visa, Walmart, Johnson & Johnson takip ediyor.