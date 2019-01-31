Elon Musk, Elektrikli Kamyonetin Çıkış Tarihini Çıtlattı

Elon Musk, oldukça uzun süredir beklenen elektrikli kamnyonetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tesla'nın elektrikli kamyoneti hakkında aylardır haber alamıyorduk. Tesla'nın 4. çeyrek kazanç beklentilerinin yayınlanması sonrasında, aracın piyasaya çıkmak için son dönemece girdiğini öğrenmiştik. Elon Musk, aracın en geç bu yaz içerisinde basına tanıtılacağını ve daha önce yapılmış hiçbir araca benzemeyecek özellikleri olduğunu belirtti.

Aracın piyasaya çıkış tarihi ise 2020 olarak görünüyor. Aracın Tesla'nın geleneksel kamyonet tasarımlarından çok farklı bir model üreteceğini biliyoruz. Buna karşın aracın genel hatlarıyla Ford F-150'yi anımsatacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir rapora göre tam 44 eyalette en popüler kamyonet olmayı başaran bu aracın genel hatları ile örnek alınacağı belirtiliyor.



*Ford F150

Araçla ilgili gelen en ilginç açıklama ise 'cyberpunk' bir havası olacağı yönünde. Semi ve Roadster hakkında az çok bilgi sahibi olabilmiştik ama bir aracın 'cyberpunk' atmosferi taşıdığını öğrenmekle kafalarda çok da bir şey canlanmıyor maalesef.