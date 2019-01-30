Las Vegas yolunda çekilen görüntülerde bir adam, otonom sürüş yapan Tesla Model M’in direksiyonunda uyurken gözüküyor.

Tesla’nın otopilotu, kendi kendini henüz başarılı derecede süremiyor. Tam olarak Kara Şimşek’teki KİTT sayılmaz. Daha çok birkaç teknolojinin birleşimi olan bu otonom sistemler, yarı otonom olarak geçiyor. İnsanlarsa buradaki “yarı” sözcüğünün ne anlama geldiğini anlamıyor.

Tesla’nın direksiyonu tutan birisi olmadığı sürece çalışmamak gibi bir özelliği var. Adamın bu sistemi nasıl aştığı bilinmese de bu güvenlik önlemini aşmanın yöntemleri olduğu biliniyor.

Sürücünün sistemi nasıl aştığı bilinmese de yaptığı şeyin çok akıllıca olduğunu söyleyemeyiz. Yabancı basın da, örneğin jalopnik.com gibi önemli siteler de adamı “aptal” olarak nitelendirilmiş.

Tesla hiç kimsenin hiçbir şartta otonom sürüş özelliğini böyle kullanmasını istemiyor. Bu tarz hareketleri engellemek için çok özelleştirilmiş güvenlik önlemleri var.

Otonom sürüş olmayan bir araç çoktan kaza yapacak olsa da, Tesla’nın otopilotu da kendi kendini süremiyor. En iyi ihtimalle Level 2 Otonom olan araç, sadece çok kısıtlı alanlarda ve durumlarda kendini sürebiliyor ancak temel olarak bir sürücü yardımcısı. Sistem her an aracın kontrolünü ele alabilecek bir sürücü gerektiriyor.