Elon Musk: Tesla’nın İnsansı Robotu Kişilik Geliştirebilir

Tesla CEO’su Elon Musk, ağustos ayında tanıttıkları ve dünyayı etkilemeyi başardıkları Tesla Bot insansı robotunun kendi kişiliğini geliştirebileceğini açıkladı. Musk, bu robotların çalışmanın yanı sıra insanlara da iyi bir arkadaş olabileceğini ifade etti.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Tesla AI Day etkinliğinde ‘Tesla Bot’ isimli yeni teknolojilerini duyurmuştu. Tesla’nın insansız robotu olan Tesla Bot, mutfak alışverişi ve ev temizliği gibi biz insanların yapmaktan bıktığı ama yapmak zorunda olduğu sıradan işleri yapmakla görevlendirilecek.

Tesla Bot, duyurulduğu gün dünyada büyük bir heyecan yaratmayı başarsa da bugüne kadar yeni bir haberle karşımıza gelmedi. Lex Fridman’ın podcastine katılan Elon Musk ise en sonunda Tesla Bot hakkında yeni detaylar paylaştı. Elon Musk, Tesla Bot'un yalnızca bir çalışan olmayabileceğini gösteren açıklamalarda bulundu.

Tesla robotlar kendi kişiliklerini gelitşirebilir:

Lex Fridman’ın Tesla Bot hakkındaki planları sorması üzerine cevap veren Elon Musk, Tesla Bot’un duygudan yoksun, monoton bir işçiden daha fazlasına dönüşebileceğini düşündüğünü açıkladı. Elon Musk, bu düşüncesini daha fazla açarak şu açıklamaları paylaştı:

“Bu, Tesla’nın dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma konusundaki birincil misyon doğrusunda tam olarak yer almıyor ancak dünya ile etkileşime girebilen ve birçok farklı yolla yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak, dünya için son derece yararlı bir şey. Belki de bu yollardan biri, amaçlanan fabrika emeğine ek olarak duygusal bir emektir. Bütün robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir.”

Bu açıklamalarıyla birlikte Elon Musk, Tesla Bot’un ‘eşsiz’ kişilik geliştirebileceğini paylaştı. Fakat Musk, robotun ana amacının halen çalışmak olduğunu da ekledi. Musk, son olarak Tesla Bot’ların insanlar için çok iyi bir arkadaş olabileceğini de ifade etti.