Dahi milyarder Elon Musk’ın Endonezya devlet başkanı ile görüşmesinden olan bir fotoğrafta Musk’ın Mars roketinin ısı kalkanına benzer bir nesneyi servis tabağı olarak kullanması dikkat çekti. Bir SpaceX çalışanı ise bu nesnenin bir ısı kalkanı olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın alma girişimiyle adından sıkça söz ettiren dahi milyarder Elon Musk, geçtiğimiz hafta satın alımı askıya almıştı. Daha sonrasında SpaceX hisselerini çalışanlarına satacağını açıklayan Musk, geçtiğimiz günlerde Endonezya devlet başkanı Joko Widodo ile görüşmüştü.

Elon Musk ile Stargate SpaceX binasında görüşen Widodo’nun paylaştığı bir fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Fotoğrafta dikkat çeken asıl şey ise Musk’ın yanında duran böreklerin Stargate roketinin ısı kalkanında servis edilmesiydi.

SpaceX personeli iddiayı doğruladı

Elon Musk ile görüşen Joko Widodo'nun paylaştığı fotoğraf.

Musk’ın 2019 yılında testlerini paylaştığı ve 1376°’ye kadar ısıya dayanabilen bu plakalar, SpaceX’in Mars görevinde kullanılacak olan Stargate uzay roketinin ısı koruma kalkanları olarak görev yapacak. Ancak fotoğrafta Musk’ın bu ısı kalkanını adeta bir servis tabağı gibi kullanması dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar Musk’ı 'çalışmalarına değer vermemekle' suçlarken pek çok kullanıcı ise Musk’ın farklı düşünmesi nedeniyle bu ısı kalkanlarını amacı dışında çeşitli şekillerde de kullandığı için kendisini tebrik etti.

Bir Futurism yazarı ise SpaceX çalışanına ulaşarak fotoğraftaki nesnenin gerçekten bir ısı kalkanı olup olmadığını sordu. SpaceX çalışanı Sid Chambers ise bunun gerçekten de bir ısı kalkanı olduğunu doğruladı.

Isı kalkanının servis tabağı olarak kullanılmasının ardından ne Musk ne de Widodo tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Elon Musk'ın ısı kalkanını tanıttığı video;