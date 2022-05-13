Geçtiğimiz ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, bu anlaşmanın askıya alındığını duyurdu. Musk, neden böyle bir karar alındığını da açıkladı.

Nisan ayının başında Twitter’ın %9,2’sini satın alan, daha sonraysa 44 milyar dolar karşılığında şirketin tamamını satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, bugün sürpriz bir paylaşım yaptı. Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5’inden daha azını oluşturduğu hesaplamasını destekleyen detaylar gelene kadar geçici olarak askıya alındı.” ifadesine yer verdi.

Elon Musk’ın paylaşımı:

Ne olmuştu?

3 Mayıs’ta Twitter, yayımladığı yeni raporla birlikte aktif kullanıcıları hakkında bilgi sunan bir belge paylaşmıştı. Bu belgede Twitter’daki spam/sahte hesapların, tüm Twitter kullanıcılarının sadece %5’ini oluşturduğu belirtilmişti. Söz konusu açıklamaysa Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra paylaştığı önceliklerinden birkaç gün sonra gelmişti.

Elon Musk, Twitter anlaşmasını duyurmadan önce ve duyurduktan sonra platformda değiştirmek istedikleri hakkında paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlardan birindeyse Twitter’daki spam/sahte/bot hesap sorununa bir çözüm bulacağını vadetmişti. Elon Musk, son yaptığı paylaşımla Twitter’ın ‘%5’ açıklamasına pek de inanmadığını belli etti.