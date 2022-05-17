Twitter'ı satın almak için tüm finansal araçlarını kullanan Elon Musk, son olarak SpaceX'ten bir haberle gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre SpaceX, bu perşembe günü kendi çalışanlarına hisse satışı gerçekleştirecek.

Nisan ayının sonunda Twitter’ı 44 milyar dolara satmak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, Twitter’ın sahte hesap açıklaması nedeniyle satın alımı askıya aldığını açıklamıştı. Sahte hesapların Twitter’ın söylediği gibi sadece %5 oranında olduğunu savunan Musk hakkında bugün bomba bir haber daha geldi.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, kendi çalışanlarına SpaceX hissesi satmayı planlıyor. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için finansman sağlama peşinde koştuğu günlerde gelen haberle birlikte SpaceX’in tahmini piyasa değeri de paylaşıldı.

Hisseler 70 dolardan satılacak:

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre SpaceX hisseleri, çalışanlara hisse başına 70 dolarlık fiyattan sunulacak. Her bir hissenin 70 dolar değerinde olmasıyla şirketin piyasa değeri de 125 milyar dolara ulaşacak. Söz konusu satış, perşembe günü başlayacak.

SpaceX hisselerinin çalışanlara neden satıldığıysa henüz bilinmiyor. Öte yandan nedene açıklama olabilecek bazı bilgiler de bulunuyor. Elon Musk, Ağustos 2021’de yayımlanan SEC belgelerine göre SpaceX’in %44’lük payını elinde bulunduruyor. Bununla birlikte Musk’ın 12,5 milyar dolarlık kredi yerine farklı bir finansman aracı da aradığı biliniyordu. SpaceX hisseleriyle ilgili son haber sonrasında Musk’ın SpaceX’teki payının bir kısmını Twitter’ın satın alımında kullanabileceği tahmin ediliyor.