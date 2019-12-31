Son yılların en büyük girişimcilerinden biri olan Elon Musk, sahip olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği projelerle dikkati üzerine toplayan bir isim. Musk'ın projeler için uyguladığı çılgın fikirler de internet ortamında büyük yankı uyandırıyor. Geçmişte uzaya roketle bir Tesla otomobil yollayan Musk, yeni tanıtılan Cybertruck pick-up'ı da uzaya yollayabilir.

Kısa bir süre önce CEO'su olduğu Tesla'nın yeni pick-up aracı Cybertruck'ı tanıtan Elon Musk, lansmandan sonra sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla uzun bir süre gündemde kalmıştı. Cybertruck'ın satış rakamlarını Twitter hesabından yayınlayan Musk, bu süreçte aracın tanıtımında büyük rol üstlenmişti.

Elektrikli otomobil şirketi olan Tesla'nın yanı sıra uzay çalışmaları yürüten SpaceX isimli şirketin de CEO'su olan Elon Musk, daha önce bu iki şirketin faaliyetlerini birleştirip uzaya bir Tesla Roadster yollamıştı. Uzayda rotasından sapan araç, hedefine ulaşamamıştı ancak hem Tesla hem de SpaceX günlerce manşetlerden düşmemişti. Bu çılgın fikrin ardından sosyal medyada Elon Musk'ın Cybertruck'ı da uzaya gönderebileceği konuşulmaya başlandı.

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a Cybertruck'ı Mars'a gönderip göndermeyeceğini sordu:

Elon Musk'ın aktif olarak kullandığı sosyal mecralardan biri olan Twitter üzerinden Musk'a bir ulaşan 'C3LT_Games' isimli bir kullanıcı, CEO'ya "Starship, 2022 Mars görevinde Cybertruck taşıyacak mı?" sorusunu yöneltti. Elon Musk ise verdiği yanıtta yalnızca güneş gözlüğü takmış bir emojiye yer verdi.

Elon Musk, bu gönderisinde hayır yanıtını vermeyerek gelecekte yaşanması muhtemel ilginç bir olayın sinyallerini verdi. Tabii Elon Musk'ın bunu geçmişte de yaptığını düşününce, bu görevi bir adım ileriye taşıyarak farklı bir fikirle karşımıza çıkabileceğinin altını çizelim.

Hem Starship'in hem de Cybertruck'ın tanıtımı açısından büyük olay yaratabilecek böyle bir etkinlik için elbette bazı kurumlardan da izin alınması gerekiyor. Son dönemde uzay çöpleri için başlatılan çalışmalar, firmaların uzaya gönderdikleri şeyler konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. Elon Musk'ın bu konuda nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.