Clubhouse çılgınlığı tüm dünyada devam ederken Elon Musk Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'a davet etti.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Vladimir Putin'e yaptığı teklif tüm dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'da multi milyarderlerin sohbet odaları konu olmaya devam ederken Elon Musk tarafından yapılan bu teklife Kremlin "sıcak bakıyor gibi".

Dmitry Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Elon Musk'ın bu teklifiyle ilgilendiğini belirtti. Bildiğiniz üzere devlet silsilesinin çok önemli olduğu ülkelerden biri olan Rusya'da bu konu ciddi ciddi araştırılmaya başlandı. Dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk, Twitter hesabından Rusça tweet atarak "Sizinle konuşmak büyük onurdur" diyerek Kremlin'in Twitter hesabını etiketledi.

Rusya Teklife Sıcak Bakıyor

Olayın diplomatik bir konu haline gelmesine istinaden Kremlin'den gelen "Davetin içeriği ve ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz, her şeyi inceleyip daha sonra yanıt vereceğiz" açıklaması ise bu durumun ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

Peskov Vladimir Putin'in sosyal ağları doğrudan kullanmadığını belirtti. Eğer ki Putin, Musk'ın teklifini kabul edecek olursa kendisi için bir ilki gerçekleştirerek bizzat Clubhouse'a katılmış olacak.