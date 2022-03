Geçtiğimiz gün Putin'i teke tek dövüşe çağıran Elon Musk, bu paylaşımın ardından eski Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'den cevap aldı. Musk ve Rogozin, birbiriyle bir süre atıştı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Rusya – Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna’dan yana desteğini şirketleri aracılığıyla göstermişti. Ukrayna’ya Starlink uyduları gönderen Musk, dünse tahmin edilemez, savaşın tüm ciddiyetini bozan bir paylaşımla gündeme oturdu.

Elon Musk, içine çılgın sosyal medya fenomeni kaçmışçasına yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i teke tek dövüşe çağırdı. Tweet, sosyal medyada çok kısa sürede yankı bulurken aynı zamanda beklenmedik bir isimden de cevap aldı: Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin.

Elon Musk ve eski Rus Bakan birbirine girdi:

Dmitry Rogozin, Elon Musk’ın Tweet’ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda ünlü şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in “The Tale of the Priest and of His Workman Balda” eserinden dizelere yer verdi. O dizeler şu şekildeydi:

“Sen, küçük şeytan, hala gençsin,

Benimle rekabet için zayıf;

Sadece zaman kaybı olur.

Önce kardeşimi geç.”

Bu yanıtın ardındansa Elon Musk’tan cevap gecikmedi. Musk, Rogozin’in paylaşımının altına Putin’in ayıya bindiği ve kendisinin Flamethrower’la oynadığı görseli “Savaşçını seç” yazısıyla koyarak şunları yazdı:

“Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz!

Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz.”

Ayısını bile getirebilir.

Bu sözlerin ardındansa Rogozin’den bir cevap daha geldi. Rogozin, Musk’ın 22 Kasım 2021’de paylaştığı “Tweetlerimin en az %50'si porselen taht üzerinde üretildi.” Tweetini ekran görüntüsü alarak “Elon, tuvaletten çık, sonra konuşuruz.” şeklinde paylaşım yaptı.

Musk ise bundan sonra bir paylaşım daha yaptı:

“Bir de… [bileğini büker] bir kitap kulübü oluşturmalıyız.

‘Kalbi olan ve aklı olmayan bir aptal, aklı olan ve kalbi olmayan bir aptal kadar mutsuzdur.’ Fyodor Dostoyevski, Budala”

İkili arasındaki atışma burada sona ermiş gibi dururken, Elon Musk ve Rogozin arasındaki savaş dönemi sırasında yaşanan atışma da sosyal medyadaki garip etkileşimler tarihine girdi.