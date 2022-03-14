Elon Musk, Twitter'da oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. İngilizce ve Rusça tweet atan Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet etti. Kremlinden bu paylaşıma herhangi bir yanıt verilmedi.

Sabah saatlerinde enflasyon ve kripto paralarla ilgili açıklamalarına yer verdiğimiz Elon Musk, bir kez daha Twitter'da sahneye çıktı. Oldukça ilginç bir paylaşım yapan Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet etti. Musk, yaptığı paylaşıma Rusya Devlet Başkanı ismiyle kullanılan Twitter hesabını da etiketledi. Gelin bu olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

Elon Musk'ı aslında hepimiz biliyoruz. Milyarder iş insanı, kendi işi olsa da olmasa da gündemdeki her konuyla ilgili bir şeyler söylüyor. Musk'ın açıklamaları kimi zaman tepki çekerken kimi zaman da büyük ilgi görüyor. Vladimir Putin ile ilgili yapılan paylaşım, sosyal medyada bir süre gündem olacak gibi görünüyor.

İşte Elon Musk'ın hem İngilizce hem Rusça yazdığı tweet

Bu vesile ile teke tek dövüşe davet ediyorum. Bu karşılaşmayı kabul ediyor musun? @KremlinRussia_E (Rusya Devlet Başkanı adına kullanılan Twitter hesabı)

Elon Musk tarafından yapılan paylaşım, tahmin edebileceğiniz üzere Kremlin tarafından dikkate alınmadı. En azından şimdilik... Ancak paylaşım, Elon Musk'ın takipçilerini oldukça eğlendirdi. Bazı kullanıcılar, Vladimir Putin'in siyah kuşak judocu olduğunu, kimileri ise Vladimir Putin'in interneti sallayan "ayılı fotoğrafını" paylaşımın altına bıraktılar.

Elon Musk'ın paylaşımına gelen bazı yanıtlar:

Putin bu mücadeleyi kabul etmelidir. Putin'in çocuklarla savaşana kadar bırakın Elon ile savaşsın:

Bu sabah Elon Musk:

Elon Musk eğitim alıyor:

Kanka bundan emin misin?:

Elon seni severim ama onun siyah judo kuşağı var. Onunla konuşsan daha iyi olur: