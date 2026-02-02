Elon Musk; SpaceX ve xAI'ı birleştirmeyi düşünüyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile yapay zekâ girişimi xAI arasında yürütülen birleşme görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığı bildirildi. Henüz resmî bir anlaşma yok ancak gelen bilgiler, Musk’ın şirketlerini tek çatı altında toplama planında ciddi adımlar atıldığını gösteriyor.

Bloomberg’e dayandırılan haberlere göre bu birleşme ihtimali, SpaceX’in gelecekte planladığı halka arz süreciyle yakından ilişkili. Elon Musk’ın amacı; SpaceX’i sadece bir uzay şirketi olmaktan çıkarıp, yapay zekâ destekli dev bir teknoloji ekosistemine dönüştürmek.

xAI tarafında, Musk’ın OpenAI ve ChatGPT’ye rakip olarak konumlandırdığı Grok adlı yapay zekâ modeli bulunuyor. SpaceX cephesinde ise Starlink uydu internet ağı, Falcon roketleri ve Starship projeleri yer alıyor. Olası bir birleşme, bu teknolojilerin çok daha entegre şekilde çalışmasının önünü açabilir.

Birleşme Kesin Değil Ama Masada

Kaynaklar, xAI hisselerinin SpaceX bünyesine alınması ya da daha geniş bir holding yapısı kurulması gibi farklı senaryoların değerlendirildiğini aktarıyor. Ancak altı çizilmesi gereken nokta şu: Görüşmeler hâlâ resmîleşmiş değil ve anlaşma sağlanamama ihtimali de bulunuyor.

Tesla ve X de Bu Planın Parçası Olabilir mi?

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Elon Musk, yalnızca SpaceX ve xAI değil; Tesla ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerini de kapsayabilecek daha büyük bir yapı fikrine sıcak bakıyor. Şu an için en somut ilerleme ise SpaceX ile xAI arasında yaşanıyor.