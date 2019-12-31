Elon Musk: Starship'i 2-3 Ay İçinde Fırlatabiliriz

SpaceX'in uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek Starship roketinin testleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk, Starship üzerinde yapılan çalışmayı paylaşarak, roketin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kimi zaman talihsiz patlamalarla, kimi zaman da başarılı girişimleriyle gündeme geliyor. Şirketin uzay yolculuğu için geliştirdiği Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti. Ancak bu başarısızlıktan 5 hafta sonra Musk, roketin yepyeni bir versiyonunun mart ayı bitmeden önce fırlatılabileceğini açıklamıştı.

Musk, Twitter'dan gönderdiği yeni mesajında yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı ve bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olduğu belirtti. Ardından yaptığı diğer bir paylaşımda Musk, Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılacağını açıkladı. Video, Musk Teksas'taki çalışma alanını ziyaret ederken ve roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısım üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor.

Ayrıca Musk mesajında, "Şimdi Starship SN1'in uçuş tasarımını yapıyoruz, ancak her SN'ye, en azından SN20 ya da Starship V1.0'a kadar küçük geliştirmeler yapacağız." dedi. Başka bir deyişle, Musk Starship prototiplerine çok bağlı kalmıyor çünkü SpaceX mühendisleri, kargo ve insan taşıyacak 20 farklı versiyon yapabilir.

SpaceX şirketinin en yeni projelerinden biri olan Starship uzay aracı, insanları ve kargoları Dünya'nın yörüngesine, uzay istasyonlarına ve hatta Mars'a taşımak amacıyla üretilen yeni nesil bir uzay aracı projesi olarak ortaya çıktı. 2019 yılının başlarında başlayan proje için ilk testler mart ayında başladı.

Musk, eylül ayında Starship'i 2020 ortasında fırlatmayı umduklarını ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini açıklamıştı. SpaceX'in Başkanı ve Genel Müdürü Gwyne Shotwell de Starship'i 2022'de Ay'a indirmeyi Maezawa'yı da 2023'te Ay çevresindeki yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Ancak uzmanlar bu açıklamaların ilk prototipin infilak etmesinden önce yapıldığına, SpaceX'in uzay yolculuklarına başlayabilmesi için bazı bürokratik engelleri aşması ve test alanı yakınlarındaki Boca Chica köyünü bir şekilde boşaltması gerektiğine dikkat çekiyor.