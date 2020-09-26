Elon Musk, Starship Testi İçin Hedeflerini Düşürdü

Özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Starship'in ilk yüksek irtifa uçuşu testi için 60 bin fitlik hedefini düşürdü. Twitter'dan paylaşımda bulunan CEO Musk, testlerde 50 bin fitlik irtifaya çıkılacağını belirtti.

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, kısa mesafeli iniş ve kalkışları içeren Starship testlerinde artık sona yaklaştı. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan CEO Musk, SN8 Starship prototipinin yaklaşık bir hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını ve ilk yüksek irtifa uçuşuşunun gerçekleştirileceğini söylemişti.

Yüksek irtifa uçuş testi için ilk etapta 60.000 fit (18,3 kilometre) gibi bir hedef belirleyen Elon Musk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda testlerin 50.000 fit (15,3 kilometre) seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti. SpaceX'in hedeflerini düşürmesine yol açan şeyin ne olduğu bilinmiyor.

SN9 prototipi önümüzdeki ay geliyor:

Starship projesine dair yeni gelişmeleri de paylaşan ünlü milyarder, roketin koni burun ve kanatlarının önümüzdeki hafta içerisinde ekleneceğini, SN9 prototipinin ise önümüzdeki ay geleceğini bildirdi. Daha önceki SN5 ve SN6 Starship prototiplerinin üzerinde gerçek bir burun yerine simüle edilmiş bir ağırlık bulunuyordu ve uçuşu yönlendirecek kanatlar yer almıyordu.

Bununla birlikte SN5 ve SN6 olarak bilinen iki tam boyutlu Starship prototipinde yalnızca tek bir Raptor motora yer veren SpaceX, SN8'de bu sayıyı 3'e çıkarmayı planlıyor. Bu motorların, SN8 prototipini hedeflenen yüksekliğe çıkarması bekleniyor.

SpaceX, ilk olarak şubat ayının başlarında yüksek irtifa uçuşu yapmak için izin istemişti. 50.000 fitlik bir yükseklik o kadar iddialı olmasa da SpaceX, Starship'in kısa zıplamalardan daha fazlasını gerçekleştirebileceğini göstermek istiyor. Eğer işler planlandığı gibi gider ve yüksek irtifa testi başarılı olursa SpaceX, tamamen işlevsel bir geliştirmeye oldukça yaklaşmış olacak.

Starship'in son haline geldiğinde, 6 motorlu ve 100 yolcu kapasiteli bir uzay gemisi olması amaçlanıyor. 28 motorlu 'Super Heavy' roketiyle uzaya fırlatılması planlanan mekik, NASA'nın Ay, Mars ve derin uzay keşif projelerinde de kullanılacak.