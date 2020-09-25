SpaceX, Raptor Vacuum Motorunun Ateşleme Testi (Video)

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Raptor Vacuum motorunun ateşleme testini gerçekleştirdi. Starship uzay aracında kullanılacak olan motor, Starship'in uzay boşluğunda daha kolay hareket etmesine yardımcı olacak.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bir yandan Starship uçuş testlerine devam ederken bir yandan da Raptor Vacuum motoronu test ediyor. Bugün ise şirketin resmi Twitter hesabı, bu testlerden sonuncusu olan ateşleme testinin görüntülerini paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşılan ve SpaceX'in McGregor, Teksas'taki roket geliştirme tesisinde kaydedilen 15 saniyelik klip, Raptor motorunun yeni bir varyantı olan Raptor Vacuum (RVac) motorunun tam süreli test ateşlemesini gösteriyor. Bu motor, Starship'in uzay boşluğunda daha kolay hareket etmesine yardımcı olacak.

Raptor Vacuum motorunun ateşleme testi:

Raptor motorları, Starship uzay aracını yörüngeye sokmak için tasarlandı ancak SpaceX çok daha uzaklara, Ay ve Mars'a yolculuk yapmayı hedefliyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için de güçlü motorlara ihtiyaç duyuyor. Bu noktada hemen alttaki görselde normal bir Raptor ile Raptor Vacuum arasındaki insan ölçekli boy farkını görebilirsiniz.

SpaceX'in SN5 ve SN6 olarak bilinen iki tam boyutlu Starship prototipi, kısa süre önce şirketin Boca Chica yakınlarındaki Güney Teksas tesislerinde 150 metrelik test kalkışları gerçekleştirmişti. Bu testlerin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 60.000 fitlik (18,3 km) bir yüksek irtifa uçuş testi yapılacağını duyurmuştu.

Bu testlerde yalnızca tek bir Raptor motoru kullanan SpaceX, daha iddialı testler için hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Bunlardan biri olan 60.000 fitlik irtifa testinde ise şirketin prototiplere daha fazla motor eklemesi bekleniyor. Şirket ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde yörünge test uçuşunu tamamlamayı da hedefliyor.

Starship'in son haline geldiğinde, 6 motorlu ve 100 yolcu kapasiteli bir uzay gemisi olması amaçlanıyor. 28 motorlu 'Super Heavy' roketiyle uzaya fırlatılması planlanan mekik, NASA'nın Ay, Mars ve derin uzay keşif projelerinde de kullanılacak.