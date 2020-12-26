Super Heavy Test Uçuşları, Birkaç Ay İçerisinde Başlayacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, ünlü milyarder Elon Musk, Super Heavy roketlerinin test uçuşlarına birkaç ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı. Super Heavy, hem yörüngesel hem de derin uzay uçuşlarında kullanılacak.

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Super Heavy roketinin uçuş testlerine başlayacak. Bu roket, Starship gibi yörüngesel fırlatmalara ek olarak Mars da dahil olmak üzere derin uzay görevlerinde de kullanılacak.

Bir takipçisinin Twitter'dan yönelttiği soruya Super Heavy'nin sadece birkaç ay uzakta olduğunu söyleyen Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu şirketin Boca Chica'daki her iki fırlatma rampasını da kullanacağını dile getirdi.

Super Heavy'nin test uçuşlarına birkaç ay içerisinde başlanacak

Birkaç ay içerisinde test uçuşlarına başlanacak olan 73 metre uzunluğundaki Super Heavy, 28 Raptor motoruna sahip olacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Super Heavy, hem yörüngesel uçuşlarda hem de derin uzay görevlerde kullanılacak.

SpaceX'in yeni nesil ağır yük roketi Starship'in bir prototipi bu ay başında patlamıştı. Bu prototip, yapılan yüksek irtifa test uçuşunun ardından infilak etmişti. 8 seri numarasına sahip bu Starship roketi, aslında oldukça başarılı bir şekilde fırlatılmış ve yükselmişti. Sorun, iniş sırasında motorların yeniden ateşlenmesi sırasında gerçekleşti. Araç ters dönerek yere çakıldı.

SpaceX'in Starship'leri

SpaceX'in Starship araçları, tamamen yeniden kullanılabilir taşımacılık sistemi olarak tasarlandı. Bu araçlar; Dünya'nın yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve daha ötesine hem kargo hem de mürettebat taşıyabilecekler. Musk, bu hedefler arasında şu an için en ilgi çekicisi olan Mars için iki yıl içerisinde mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirme üzerine çalışıldığını söyledi.

SpaceX, ağustos ayında Mars Starship uzay aracı prototiplerinden bir tanesinin test uçuşunu gerçekleştirmişti. 5 seri numaralı Starship uzay aracının bu testi başarıyla gerçekleştirmesi oldukça önemliydi çünkü bundan önceki Starship modelleri test uçuşları sırasında patlamıştı.