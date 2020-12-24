SpaceX, Starship SN9'u Fırlatma Rampasına Çıkardı

Paylaşılan fotoğraflara göre SpaceX, yakında uçuş testlerine başlayacağı Starship SN9 roketini fırlatma rampasına çıkardı. Testin ne zaman gerçekleştirileceği, biraz da COVID-19 önlemlerine bağlı olacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde SpaceX’in seri numarası 8 olan Starship roketiyle bir yüksek irtifa uçuş testi gerçekleştirdiğini, roketin testin sonunda yere çakılarak infilak ettiğini, buna rağmen Elon Musk’ın testi “başarılı” olarak kabul ettiğini aktarmıştık.

SpaceX, Starship SN8’in görkemli bir şekilde patlamasından yalnızca iki hafta sonra Starship SN9’u yüksek irtifa uçuş testine hazırlamaya başlamış durumda. NASASpaceflight.com’dan Michael Baylor’a göre SpaceX, yeni Starship prototipini fırlatma rampasına çıkarmış ve bir sonraki test için hazırlıklara başlamış durumda.

SpaceX, Starship SN9'un testleri için geri sayıma geçiyor

Elon Musk, Starship SN8’in patlamasından sonra testin başarılı olduğunu ifade ederek “İhtiyacımız olan tüm verileri aldık” ifadelerini kullanmıştı. Görünen o ki SpaceX, gerçekten de nerede başarılı oldukları ve nerede sorun yaşadıkları konusunda tüm bilgilere sahip ve artık bir sonraki test için geri sayım başlatıyor.

Her şeye rağmen SpaceX’in Starship SN9’un yüksek irtifa uçuş testini ne zaman gerçekleştireceğine dair kesin bir tarih bulunmadığını belirtelim. Ancak ABD’de sıkılaşan COVID-19 tedbirleri nedeniyle testin yeni yıldan önce yapılmasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor. Starship, insanoğlunun Mars’a gitmesinde anahtar bir rol üstleneceğinden yeni devasa roket ile ilgili çalışmalar NASA başta olmak üzere tüm uzay ajansları tarafından yakından takip ediliyor.